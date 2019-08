Rheinische Post: Traurige Flucht der Familien auf das Land Kommentar Von Reinhard Kowalewsky

Die Bürger und gerade die Familien rücken wegen

der stark steigenden Mieten in den Metropolen stärker zusammen.

Anders lassen sich die neuen Zahlen zum Mietmarkt in Deutschland

nicht interpretieren: Bundesweit kennt zwar der Trend zu immer mehr

Quadratmetern pro Bürger weiter keine Grenze, denn steigender

Wohlstand sorgt für größere Häuser und Wohnungen gerade auf dem Land.

Viele Singles können sich dort auch eine üppige Immobilie alleine

leisten. In begehrten Städten wie Düsseldorf, Köln oder Bonn wird die

Lage dagegen dramatischer von Jahr zu Jahr. Nur Spitzenverdiener

können sich bei neuen Mietverträgen wirklich große Wohnungen in der

Stadt leisten, um dort auch mit drei oder vier Kindern zu leben. Die

breite Mittelschicht hat eine schwierige Wahl: Ein Teil zieht in das

Umland der Städte, wenn Kinder kommen, um Platz zu haben. Ein anderer

Teil bleibt mit Kindern in der Stadt, um sich die Kosten des Pendelns

und den Zeitaufwand dafür zu sparen. Sie leben beengter, aber die

Kinder sehen ihre Eltern öfter als viele Landkinder, und der Weg zur

Schule und anderen Angeboten ist kurz. Was kann die Politik nun tun,

um die Mieter zu entlasten? Erstens muss mehr Wohnraum in den Städten

gerade für Familien angeboten werden. Bauen, bauen, bauen, lautet das

Gebot, um mehr Menschen das nervige Pendeln zu ersparen,

Mietpreisbremsen wie nun in Berlin bremsen dagegen nur die

Bautätigkeit. Zweite Priorität muss sein, die Speckgürtel rund um die

Städte von NRW viel besser zu erschließen: Wir brauchen einen

Zehn-Minuten-Takt für S-Bahnen, wir brauchen mehr Radschnellwege für

E-Bikes, wir brauchen mehr Park-and-Ride-Stationen.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat dies im Prinzip

begriffen, jetzt muss er mehr Tempo machen.

