Weser-Kurier: Zum Rüstungsbericht des IISS schreibt der „Weser-Kurier“ (Bremen) in seiner Ausgabe vom 6. Februar 2014:

Dass die Militärausgaben in Europa sinken, kann man

im ersten Effekt beklatschen. Doch schon beim zweiten Blick wird

klar, dass die Welt deshalb keineswegs sicherer geworden ist: weder

im nahen, mittleren oder fernen Osten noch auf dem afrikanischen

Kontinent. Auch der Rückzug der immer noch unangefochtenen

Militärmacht Nr. 1, der USA, aus Krisengebieten sorgt nicht dafür,

dass die Verhältnisse dort freundlicher werden. Mächte, die sich

bislang aus diesen Konflikten herausgehalten haben, ziehen kühl

Bilanz. Erstens: Dem Weltpolizisten Uncle Sam kann man die

unangenehmen, aber wichtigen Jobs nicht alleine überlassen – Kampf

gegen Terrorismus, Sicherung von Handelsrouten, Eindämmung von

Atomwaffen etc. Zweitens: Auf die Europäer trifft das erst recht zu.

Drittens: Es stimmt eben doch nicht, dass es sich auf Dauer mit immer

weniger Waffen immer besser lebt – denn irgendwann überzeugen einen

aggressive Regimes oder militante Gruppen vom Gegenteil. Viertens:

Dann rüstet man doch lieber gleich selbst auf.Deshalb hat Japan, das

über Jahrzehnte sein Militär auf das Notwendigste zur

Selbstverteidigung beschränkte, Deutschland beim Verteidigungsetat

überholt. Deshalb hat Indien bald seinen ersten Flugzeugträger und

China gleich drei, von der permanenten Hochrüstung Nord- und

Südkoreas ganz zu schweigen. Saudi-Arabien und die Golfstaaten rüsten

gegen den immer noch unberechenbaren Iran, von Israel redet man da

kaum noch. Russland, solvent durch Öl und Gas, zeigt wieder Zähne und

Muskeln. Nein, man wird nicht gleich in der Ukraine einmarschieren,

aber man bleibt interventionsfähig – global. Natürlich ist das

beklemmend. Weil die aktuell hochrüstenden Staaten selten Demokratien

sind. Weil es wie ein Nachhall des Kalten Krieges wirkt. Weil Europa

kaum einwirken kann, obwohl es überall Interessen hat: Es ist nicht

einmal mehr embargofähig – vom Sturmgewehr bis zum U-Boot sind die

neuen Mächte nahezu Selbstversorger. Angesichts dessen erscheinen

Abrüsten, Raushalten und bloß noch Entwicklungshilfe leisten nicht

wirklich als die ultimativen sicherheitspolitischen Optionen des

„Alten Kontinents“.

