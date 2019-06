Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zum UNHCR-Flüchtlingsbericht: Deutsche Verantwortung vor der Geschichte

Genau 50 Jahre nach der Gründung ihres

Flüchtlingskommissariats UNHCR erklärten die Vereinten Nationen (UN)

2001 den 20. Juni erstmals zum Weltflüchtlingstag. Seither wird das

Datum vom UNHCR jährlich zum Anlass genommen, seinen Bericht „Global

Trends“ zu den weltweiten Fluchtbewegungen zu veröffentlichen. Und

seit 2012 weist die Zahl Jahr für Jahr weiter nach oben. „So viele

wie nie zuvor“ wird zur Routineformulierung.

Die Brandherde auf der Welt verschieben sich dabei zum Teil. Aber

die Kernaussagen sind seit Jahren stabil: Die meisten Menschen sind

innerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht; die armen Länder tragen

die größte Last; noch nicht einmal zehn Prozent der Flüchtlinge leben

in Europa.

Es ist gut, dass die teils irrationale Emotionalität, mit der das

Thema Flüchtlinge zeitweise in Deutschland diskutiert wurde,

abgekühlt ist. Denn das könnte Raum geben für die nüchterne

Bestandsaufnahme, dass die internationalen Fluchtbewegungen neben

(und teils im Zusammenhang mit) dem Klimawandel eine der dauerhaften

Zukunftsherausforderungen für die Weltgemeinschaft bleiben werden.

Also nichts, was sich wegsperren, wegdrängen, verhindern oder leugnen

ließe. Wer heute darauf keine Antworten findet oder sich zumindest

darum bemüht, den werden sie morgen mit umso größerer Wucht treffen.

Deutschland bemüht sich, Antworten zu finden. Ja, es ist richtig

und wichtig, dass Hilfsorganisationen wie Pro Asyl, Flüchtlingshelfer

und Kirchen weiter den Finger in die zahlreichen Wunden legen.

Deutschland profitiert von der brutalen Abschottung der Balkanroute

und vom kritikwürdigen Flüchtlingspakt mit der Türkei. Die

Unterdrückung der Seenotrettung bleibt ein fortwährender Skandal. Und

manche Entscheidung deutscher Ausländerbehörden lässt die Menschen,

denen die Not der Betroffenen aus den täglichen Begegnungen vertraut

ist, die Haare raufen. Aber zur Wahrheit gehört auch: Es gibt weit

und breit keine westliche Industrienation, die sich auch nur

annähernd so engagiert wie Deutschland.

Das ist mehr als der Einäugige unter den Blinden. Daran lässt sich

noch immer so etwas wie Verantwortung vor der Geschichte ablesen, die

Gott sei Dank von den Vereinfachern und Hetzern noch nicht aus dem

kollektiven Bewusstsein gelöscht werden konnte. Das Lob des UNHCR und

der Blick auf die Fakten des jährlichen Berichts sind in emotional

abgekühlteren Zeiten dazu angetan, dieses Verantwortungsgefühl zu

stärken und zu stabilisieren. Und das wird dringend notwendig sein.

Das nächste „So viele wie nie zuvor“ ist nur eine Frage der Zeit.

