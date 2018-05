Westdeutsche Zeitung:Özil und Gündogan: Abseits (Kommentar von Ulli Tückmantel)

Zwei türkischstämmige Fußball-Millionäre, die

sich aufgrund der besseren Verdienstaussichten zu Beginn ihrer

Karriere für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden haben,

lassen sich im türkischen Auslandswahlkampf mit dem türkischen

Diktator Erdogan fotografieren – da möchte man bloß noch fragen:

Jungs, wer hat Euch denn vor die Schüssel getreten? Dass der DFB-Chef

in Erahnung des aufziehenden Unmuts prophylaktisch grindelte, der

Fußball und der DFB stünden für Werte, „die von Herrn Erdogan nicht

hinreichend beachtet werden“, und der Integrationsarbeit des Verbands

„haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht

geholfen“, darf man als scheinheiligen Pflichtprotest zur Beruhigung

der deutschen Fan-Seele abhaken. So lange es den Deutschen

Fußball-Bund kein bisschen stört, dass WM-Gastgeber Wladimir Putin

mindestens so wenig wie Erdogan die Werte des Fußballs und des DFB

beachtet, sollte DFB-Präsident Reinhard Grindel nicht auf allzu höhe

moralische Rösser klettern. Zu Russland und Putin fiel Grindel

bislang lediglich ein, der DFB setze „auf Dialog und nicht Boykott“.

Was immer auch Mesut Özil und Ilkay Gündogan dazu bewogen haben mag,

sich vor den Karren eines Diktators spannen zu lassen, der Deutsche

in der Türkei als Justiz-Geiseln hält, Deutschland mit Spitzel-Imamen

überflutet, unsere Gesellschaft spaltet sowie in der Türkei

Demokratie und Menschenrechte mit Füßen tritt – sie stellen sich

damit ins Abseits und gießen Öl ins Feuer der deutschen Dauer-Debatte

um Integration und doppelte Staatsbürgerschaft. Und natürlich wirft

es Fragen nach der Loyalität auf, wenn Gündogan ein Trikot mit dem

Satz „Für meinen Präsidenten, hochachtungsvoll“ signiert. Es ist ganz

einfach zu merken, Herr Gündogan: Ihr Präsident heißt Steinmeier,

Ihre Kanzlerin Merkel und Ihre Verfassung Grundgesetz. Wenn Ihnen

daran was nicht passt: Ziehen Sie unser Trikot nicht an.

