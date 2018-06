Westfalen-Blatt: Aufstand beim SEK Bielefeld: Vorwürfe gegen Polizeidirektor

Dem Leiter der Bielefelder Spezialeinheiten (SEK

und MEK) wird vorgeworfen, Polizisten willkürlich bestraft zu haben.

Bielefelds Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere sagte dem

WESTFALEN-BLATT, Vorwürfen aus einem anonymen Schreiben werde intern

nachgegangen. Der Brief an die Polizeipräsidentin soll aus dem Kreis

der Spezialeinheiten stammen. Darin wird behauptet, der Leiter der

Spezialkräfte, ein Polizeidirektor, habe nach möglichen

Dienstpflichtverletzungen »nach Gutsherrenart« Strafen gegen

unliebsame Polizisten verhängt, um sie gefügig zu machen. So soll ein

Polizist nach einer dienstlichen Feier in der Polizeischule

Stukenbrock betrunken einen Kaffeeautomaten umgerannt haben. Nachdem

sich die Schule bei dem Polizeidirektor beschwert haben soll, soll

der den betroffenen Beamten genötigt haben, »freiwillig« ein

mehrmonatiges »Praktikum« im Streifendienst anzutreten. Ein anderer

Polizist, der einer Kollegin ein Möbelstück mit einem Dienstwagen

transportiert haben soll, musste angeblich zur Strafe »freiwillig«

eine mehrwöchige Hospitation bei der Bereitschaftspolizei in Selm

absolvieren. Eine Führungskraft des MEK habe nach einer Verfehlung

mehrmonatigen Hospitationen machen müssen und sei jetzt psychisch

krank. Die Personalabteilung des Polizeipräsidiums soll von den

angeblichen Verfehlungen der Polizisten nichts gewusst haben. Der

Polizeidirektor lehnte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT eine

Stellungnahme zu den Vorwürfen ab. Bielefeld ist einer von sechs

Standorten in Nordrhein-Westfalen, in denen Spezialeinheiten der

Polizei stationiert sind.

