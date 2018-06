NOZ: Bund macht Tempo beim Insektenschutz: Fünf Millionen Euro als Sofortmaßnahme

Osnabrück. Die Bundesregierung stellt als Sofortmaßnahme für den

Insektenschutz fünf Millionen Euro bereit. „Das Insektensterben

aufzuhalten ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit“,

sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Mittwoch). Schulze legt an diesem Mittwoch (20.6.) dem

Bundeskabinett Eckpunkte für ein „Aktionsprogramm Insektenschutz“

vor. Das Papier liegt der „NOZ“ vor. Darin wird detailliert

aufgelistet, was zu tun ist, um das Insektensterben zu stoppen.

Grundsätzlich nötig sei ein restriktiverer Umgang mit Pestiziden,

nicht nur mit Glyphosat, sagte die Umweltministerin. „Wir brauchen

statt Monokulturen mehr Vielfalt in der Landschaft. Hecken und

blütenreiche Wiesen sind überlebenswichtig für Insekten, Vögel und

viele andere Tierarten“, hob Schulze hervor. Es sei ihr wichtig, dass

das Kabinett diese Eckpunkte schon in den ersten 100 Tagen seit

Regierungsantritt beschließe. Das Aktionsprogramm werde nach einer

breiten öffentlichen Diskussion 2019 starten.

Unter anderem soll das Konzept dazu beitragen, bestehende

Wissenslücken über das Insektensterben zu schließen, betonte die

Umweltministerin. Geplant sei ferner ein bundesweit einheitliches

Insekten-Monitoring. Die Ministerin wies darauf hin, dass sowohl die

Gesamtmenge der Insekten als auch die Vielfalt der Insektenarten in

Deutschland dramatisch zurückgegangen seien. „Wertvolle Leistungen

gehen verloren, die Insekten für die Menschen erbringen – von der

Bestäubung von Pflanzen über die natürliche Schädlingsbekämpfung, die

Gewässerreinigung bis hin zur Erhaltung fruchtbarer Böden.“

