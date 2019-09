Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen

Auch wenn es »nur« zwei Landtagswahlen im

Osten waren und daraus keine falschen Rückschlüsse für die

Bundespolitik gezogen werden sollten: Dieser Wahlsonntag war von

besonderer Dramaturgie mit extremen Ergebnissen, die fassungslos

machen. Die bürgerlichen Parteien entgehen knapp einer Katastrophe.

CDU und SPD kassieren im »schwarzen« Sachsen und »roten«

Brandenburg historische Niederlagen. Dennoch werden Michael

Kretschmer in Sachsen und auch Dietmar Woidke in Brandenburg ihre

Ämter als Ministerpräsidenten aller Voraussicht nach behalten können

– wenn auch in neuen Regierungskonstellationen. Der kräftige

Stimmenzuwachs der AfD markiert den traurigen Höhepunkt dieses

denkwürdigen Wahltags. Sollte die AfD in Sachsen mit ihrer Klage

gegen die Beschränkung auf 30 Listenkandidaten Erfolg haben, wird

der Einflussgewinn noch größer ausfallen. An Prozentpunkten massiv

zugelegt hat neben den Grünen ausgerechnet die Partei, die teils

als rechtsradikal bezeichnet und in Sachsen aufgrund des

rechtsnationalen Flügels als Nachfolger der NPD gesehen wird. Der

Rechtsruck im Osten ist vollzogen. Die Zukunft der dortigen AfD ohne

Machtoption und mit nur einem Thema wird davon abhängen, ob sich der

rechte Flügel durchsetzen wird, wie gut die neuen Regierungen ihre

Arbeit machen und ob es gelingt, den Menschen die durchaus guten

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu vermitteln, dass die

vergiftete Stimmung verbessert wird. Die Wahl im Osten zeigt:

Koalitionen, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen – dafür gibt es

keine Garantie mehr. Die Regierungsbündnisse werden »bunter«, Dreier-

oder gar Viererkonstellationen normaler. Die Verhinderung der AfD

machen diese Bündnisse nötig. Ob die angestrebten

Regierungskoalitionen zustande kommen und diese den Osten gut

regieen werden können oder nur Zweckgemeinschaften sind, wird die

Zukunft zeigen. Bei der Großen Koalition in Berlin werden die

Sorgenfalten nicht kleiner. Gravierende Konsequenzen sind vorerst

zwar nicht zu erwarten, die herben Niederlagen werden die Regierung

aber zwingen zu liefern. Die SPD steht unter Schock. Daran ändert

der Vorsprung in Brandenburg nichts. In beiden Ländern hat die SPD

ihre jeweils schlechtesten Ergebnisse erzielt. Aber der

»sozialdemokratische Mechanismus« mit der Suche nach einem Sündenbock

– so wie nach der Europawahl mit Andrea Nahles – funktioniert

nicht. Weil es keine Führung gibt. Für die CDU stellt sich diese

Frage nicht. Annegret Kramp-Karrenbauers Image hat zwar gelitten.

Das Stammland Sachsen ist aber nicht verloren. Michael Kretschmer

kann Ministerpräsident bleiben, so groß die Verluste dort auch sind.

Das ist ein Trost für die Christdemokraten. Allerdings ein sehr

schwacher Trost.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell