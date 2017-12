Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu der Polizeipräsenz an Silvester

CDU und FDP regieren Nordrhein-Westfalen aus

zwei Gründen, die Namen haben: Sylvia Löhrmann und Ralf Jäger. Mit

ihrer Schulpolitik missachtete die grüne Ministerin zum Teil die

Ansprüche, Erfahrungen und Vorschläge von Eltern, Schülern und

Lehrern. Und der SPD-Innenminister ließ seinen oft großmäuligen

Worten selten Taten folgen.

Jäger wurde zum Gejagten: Die Wähler sahen bei ihm persönlich eine

Mitschuld an den sexuellen Übergriffen an Silvester 2015 in Köln –

und sahen ihn auch beim Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri

in der Mitverantwortung.

Ralf Jäger war gestern, heute ist Herbert Reul. In der CDU-Spitze

heißt es, der 65-Jährige sehe so aus, wie ein Innenminister aussehen

sollte. Da ist was dran. Aber Reul hat nach sechs Monaten im Amt sein

Profil noch nicht geschärft.

Das könnte sich am Sonntagabend ändern. Die Silvesterfeiern sind

die erste große Herausforderung für die schwarz-gelbe Landesregierung

von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) – und der Lackmustest für

den Innenminister. Reul bringt 5700 Polizisten auf die Straße, um für

Sicherheit zu sorgen, und wird selbst in Köln sein, um den Einsatz zu

begleiten. Sein Silvester-Erlass ist einfach: null Toleranz.

Am 31. Dezember 2015 hatte niemand mit dem gerechnet, was am Abend

und in der Nacht passierte. Warum auch hätten die Behörden im Vorfeld

irgendwelche besonderen Maßnahmen ergreifen sollen? Silvester 2014

war wie immer verlaufen. Und was hatte sich denn in den

zurückliegenden zwölf Monaten schon geändert? Am 1. Januar 2016 bekam

man einen Eindruck davon, was sich geändert hatte.

Mehr als 2000 junge muslimische Männer aus dem arabischen und

asiatischen Raum belästigten und misshandelten deutsche Frauen

sexuell. Offiziell gab es zwischen Kölner Dom und Hauptbahnhof 1276

Opfer von Straftaten, davon 497 sexuelle Übergriffe. Ermittlungen der

Polizei ergaben, dass viele der Täter 2015 im Zuge der

Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen waren.

Massenhafte sexuelle Nötigung bis hin zu Vergewaltigungen im Rudel

– das war ein neues Phänomen. Ein importiertes Problem, das sich

beinahe wiederholt hätte. Denn auch an Silvester 2016 tauchten am

Domplatz erneut etwa 2000 junge Männer mit einem fremden kulturellen

Hintergrund auf. Es konnte keinen Zweifel daran geben, dass sie es

wieder tun wollten. Allerdings waren viel mehr Polizisten und viel

weniger Opfer da. Nach den Geschehnissen von 2015 mieden Frauen ein

Jahr später die Gegend um den Dom ganz bewusst – aus Selbstschutz.

Und was passiert an diesem Sonntag? Einen aggressiven Sexmob wird die

Polizei in Köln und anderen gut vorbereiten Großstädten zu verhindern

wissen. Aber allein ein weiterer massenhafter Auftritt von

Nordafrikanern wäre eine enorme Provokation und ein schlimmes Signal.

Linke Gruppen wie das »Antifaschistische Aktionsbündnis Köln gegen

Rechts« wollen die Kontrollen der Polizei beobachten. Aus Sicht

dieser Aktivisten handelt es sich um »rassistische Diskriminierung«,

wenn gezielt Nordafrikaner überprüft werden.

Otto Normalbürger verlangt bei Straftaten die volle Härte des

Staates. Eines Staates, der sein Gewaltmonopol einzusetzen bereit

ist. Aber das ist nicht alles. Es geht um mehr. Es geht um die Frage,

wem der öffentliche Raum gehört.

Seit dem 5. September 2015, dem Beginn des Flüchtlingsstroms nach

Deutschland, kann die Mehrheitsgesellschaft in ihrem Land nicht mehr

gefahrlos in den Städten Silvester feiern – und muss seit dem 19.

Dezember 2016 Glühwein auf Weihnachtsmärkten hinter Betonpollern

trinken. Hinzu kommt eine alltäglich gewordene Bedrohung durch

Männer, die auf der Straße stets ein Messer bei sich führen und im

Zweifelsfall damit zustechen.

All das liegt an Silvester 2017 auf dem Tisch. Herbert Reul weiß

das. Und nicht nur er.

