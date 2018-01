Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zu Fremdsprachen an NRW-Schulen

Erst die Abkehr vom »Turbo-Abi«, jetzt die Rolle

rückwärts bei der zweiten Fremdsprache. Die schwarz-gelbe

Landesregierung dreht in der Schulpolitik das Rad zurück, weil vor

allem Eltern das so wollen. Schließlich war die Schulpolitik der

rot-grünen Vorgängerregierung einer der Hauptgründe für deren Abwahl.

Dabei sollte man meinen, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, ob

die Schüler an Gymnasien, Gesamt- und Realschulen ab Klasse 6 oder 7

eine zweite Fremdsprache kennen lernen. Für das Schulsystem insgesamt

ist dies aber eine entscheidende Weichenstellung. Denn für die –

zugegeben wenigen – Gymnasien, die laut Schulkonferenzbeschluss beim

bisherigen G8-Abitur bleiben wollen, wird es schwieriger, für ihren

schnelleren Weg zum Schulabschluss zu argumentieren. Ihnen fehlt

schlichtweg ein Jahr bei der zweiten Fremdsprache. Folglich bahnt die

Rückkehr zur Klasse 7 als Startpunkt für die zweite Fremdsprache dem

flächendecken Neustart des G9-Abiturs den Weg. Die Landesregierung

hat erkannt, dass es ohne die Zustimmung der Eltern nicht geht. Ihr

Motto: Lieber alles auf Anfang als später weg vom Fenster.

