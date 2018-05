Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zu Italien

In diesen Tagen können sich alle, die den Euro

für eine Fehlkonstruktion halten, bestätigt fühlen. Ja, die

Gemeinschaftswährung hat Schwächen. Und womöglich stimmt es auch,

dass sich so viele unterschiedliche Volkswirtschaften gar nicht in

eine Währung zwängen lassen – ohne dass sich die schwächsten Länder

dabei verschulden müssen, weil sie kein eigenes Geld mehr haben, das

sie bei Bedarf abwerten könnten. Das hat die Krise Griechenlands mehr

als deutlich gezeigt. Von dieser Krise ist derzeit nur noch in der

Vergangenheitsform die Rede. Da ist viel guter Glaube im Spiel. Nun

ist Italien sechsmal so groß wie Griechenland, es ist die drittgrößte

Volkswirtschaft Europas und immer noch die achtgrößte der Welt.

Deswegen gilt eine ähnliche Hilfsaktion wie für Athen mit diversen

hunderte Milliarden schweren Rettungspaketen als ausgeschlossen. Ein

Schwergewicht wie Italien oder Spanien dauerhaft zu stabilisieren,

das gibt der Rettungsfonds ESM aus guten Gründen nicht her. Trotzdem

werden die Eurogruppe und die Europäische Union (EU) alles – mit

Ausnahme eines Schuldenschnitts – zu unternehmen versuchen, damit

Italien auch in Zukunft seine Schulden bedienen und im Euro bleiben

kann. Kann es das nicht, wären die Folgen für das Bankensystem und

für die gesamte Eurozone fatal. Und was, wenn immer noch mögliche

Neuwahlen von den Populisten der linkslastigen Fünf-Sterne-Bewegung

und der rechtsnationalen Lega zu einem Brexit-ähnlichen Referendum

über den Euro und die EU gemacht werden? Und was, wenn sie für ihren

gemeinsamen anti-europäischen Kurs eine klare Mehrheit bekommen

sollten, wie es aktuelle Umfragen andeuten? Es fällt nicht leicht,

auf die Vernunft der handelnden Populisten und vor allem die ihrer

Wähler zu hoffen. Bei normalem Verstand können die Politiker kein

Interesse an einem »Italexit« haben. Denn ihr Geld liegt in Euro auf

den Banken, nicht in Lire und nicht in vom Staat ausgegebenen

Nebenwährungen. Hinzu kommt, dass die Lega-Unterstützer aus den

Unternehmen im wirtschaftlich starken Norden den Euro behalten

wollen. Das weiß Lega-Chef Matteo Salvini nur zu gut. Trotzdem drängt

er darauf, die Italiener so schnell wie möglich wieder wählen zu

lassen. Schwierig ist die Entwicklung für das Verhältnis von Angela

Merkel und Emmanuel Macron. Die Kanzlerin wartet wie immer ab,

während der französische Präsident drängt. Im Angesicht der akuten

Krise Italiens scheinen Macrons Reformideen für Europa vorerst

ausgeträumt zu sein.

