Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kuba

Jetzt hat auch Kuba seinen Egon Krenz. Ähnlich

wie in der DDR-Endphase sind die Altrevolutionäre an ihr biologisches

Ende gelangt. Mit Miguel Díaz-Canel tritt ein ehemaliger Jugendführer

und bedingungsloser Kadermann an die Spitze. Der Übergang ist

riskant. Dennoch gibt es keinen Besseren als den 57-jährigen

Parteichef aus der Provinz Villa Clara. Dort steht das große

Mausoleum für Che Guevara. Dort werden die Heldenszenen des

Gründungsmythos verortet. Der neue Mann an der Spitze hat zwar nicht

mehr mitgekämpft, aber er ist niemals angeeckt und war jahrzehntelang

Lordsiegelbewahrer der Insignien karibischer Revolution. Das ist den

Apparatschiks wichtiger als eine anständige Wirtschaftspolitik und

Orientierung an den tatsächlichen Bedürfnissen des Volkes.

Ein System, das nach 60 Jahren immer noch Eier und Milch gegen

Bezugsscheine ausgibt, hat versagt. Wer seine Bürger mit einem

Grundlohn in Höhe von 30 Dollar abspeist, kommt wie Nordkoreas Kim

Jong Un nicht ohne Hassgegner, politische Prozesse und Zensur aus.

Auch Kubas dritter sozialistischer Präsident ist nicht demokratisch

legitimiert. Gestern hat das Ein-Parteien-Parlament Díaz-Canel zum

neuen Staatschef bestimmt, aber vorerst noch nicht zum Vorsitzenden

der Kommunistischen Partei Kubas erhoben. Der Schritt wird folgen,

wenn Raul Castro die letzte Kraft zum Klammen an den Zügeln der Macht

verlässt.

Fidel Castro war 1959 noch auf einer Welle breiter Zustimmung ins

Amt gespült worden. Und ja, Castro wäre wohl in den 1960er,

vielleicht auch in den 1970er Jahren als Sieger aus freien Wahlen

hervorgegangen. Spätestens seit dem Rumoren im Ostblock, das 1980 in

Danzig begann, hatte die Masse der Kubaner die DDR-ähnlichen

Verhältnisse gründlich satt. Damals begann die große Flucht übers

Meer. Heute kann sich jeder, allerdings nur mit Devisen, freikaufen.

Das Tor zu einem Ausgleich mit den USA stand unter Barack Obama

durchaus offen. Raul Castro hat den Schritt über die Schwelle

verweigert. Mit Donald Trump ist die Tür jetzt wieder verriegelt –

und zwar von beiden Seiten. Diaz-Canel kann nicht anders, als den

Kurs seiner Vorgänger fortzusetzen. Das heißt: Stillstand, bloß keine

Experimente und immer noch keine echten Bürgerrechte für elf

Millionen in Armut gehaltene Insulaner.

Kurzum: Die Politik des Hinhaltens wird wohl weitergehen.

Unvorstellbar ist, dass Kuba vielleicht dem chinesischen Vorbild

folgt und einen knallroten Kapitalismus unter der Kontrolle der KP

einführt. Echte Fortschritte sind nur mit einer Führung aus freien

und geheimen Wahlen zu erreichen. Damit genau das nicht passiert, hat

sich die kubanische Führung gerade verjüngt.

Und was wollen die Kubaner? Wer weiß – niemand hat sie seit der

Revolution gefragt.

