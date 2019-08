Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Olaf Scholz

Man muss Olaf Scholz nicht mögen, und viele

SPD-Funktionäre mögen den ehemaligen Ersten Hamburger Bürgermeister

und aktuellen Bundesfinanzminister auch nicht sonderlich.

Reihenweise schlechte Wahlergebnisse bei Parteitagen sprechen da eine

deutliche Sprache. Dennoch ist die deutsche Sozialdemokratie dem

61-Jährigen schon jetzt zu großem Dank verpflichtet. Allein seine

Ankündigung, sich für den Parteivorsitz bewerben zu wollen, gibt dem

gesamten Auswahlverfahren eine Ernsthaftigkeit und eine Würde

zurück, wie man es kaum noch zu hoffen gewagt hatte. Nicht erst mit

dem Kandidaten-Duo aus Gesine Schwan und Ralf Stegner, deren

Auftritt vor der Bundespressekonferenz am Freitag nach der

Scholz-Ankündigung erfreulicherweise zur Randnotiz wurde, musste man

sich ernsthafte Sorgen um die Selbstachtung der SPD machen. Es ist

schon richtig: Wer Demokratie will, muss diese auch aushalten. Und

doch sagt es einiges über den Zustand der SPD aus, wenn sich Leute

aus der bestenfalls zweiten, realistisch betrachtet aber eher aus der

dritten oder vierten Reihe zutrauen, die älteste deutsche Partei zu

führen. Noch dazu, da deren Krise existenziell ist. Hier rächt es

sich einmal mehr, dass die Sozialdemokraten allein in den gut 18

Jahren, in denen Angela Merkel die CDU geführt hat, mehr als zehn

Vorsitzende verschlissen haben. Umso erfreuter möchte man rufen:

Endlich ein ernsthafter Kandidat! Endlich ein Sozialdemokrat aus der

ersten Reihe! Endlich ein Zeichen, dass die Führungsriege der SPD

sich und die gesamte Partei noch nicht ganz aufgegeben hat! Es war

allerhöchste Zeit dafür. Dabei ist keinesfalls gewiss, dass die

Scholz-Kandidatur Erfolg hat. Und erst recht nicht, ob ein

SPD-Vorsitzender Olaf Scholz erfolgreich wäre. Zudem wäre die SPD

nicht die SPD, wenn sie nicht von Stund an sämtliche Kritikpunkte am

Kandidaten Scholz ausbreiten würde. Dass er noch vor acht Wochen

gesagt hat, eine Doppelbelastung aus Ministeramt und Parteivorsitz

sei nicht zu bewältigen, ist nur einer davon. Und doch setzt seine

Kandidatur ein deutliches Zeichen in puncto Regierungswillen. Denn es

ist kein Geheimnis, dass das Gros der Kandidatenpaare ihr Heil eher

in der Flucht aus der Großen Koalition als in der Fortsetzung der aus

SPD-Sicht inhaltlich ja erneut höchst erfolgreichen

Regierungsarbeit suchen würde. Insofern dürfte die Scholz-Kandidatur

auch in den Reihen von CDU und CSU mit Wohlwollen zur Kenntnis

genommen worden sein. Womöglich bleibt das aber auch alles

Makulatur, wenn die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen für

die SPD so schlecht ausgehen wie es aktuell prognostiziert

wird. Denn dann ist nicht nur das Ende der Großen Koalition nah,

sondern auch das der SPD als Volkspartei. Und zwar ganz unabhängig

davon, wer sie führt.

