Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Politik und Ernährung

Wer jemals versucht hat, mit seinen von

Heißhunger auf Fruchtgummis, Döner oder Hamburger geplagten Kindern

eine Diskussion über gesunde Ernährung zu führen, weiß, wie schwierig

das sein kann. Das galt allerdings zumindest früher mal auch für

Gespräche mit notorischen Rauchern über die Schädlichkeit von

Nikotin. Letzteres hat sich spätestens mit den Schockbildern auf

Zigarettenpackungen weitgehend erledigt. Ganz so klar ist die Sache

beim Essen nicht. Der Mensch kann zwar auf Genuss-, nicht aber auf

Lebensmittel verzichten. Und dazu gehören nun mal Zucker, Salz und

Fett. Nur zuviel davon schadet. Was allerdings ist zuviel? Die Ärzte

wissen es. Politiker wissen es. Die Wirtschaft weiß es. Die

Verbraucher sollten es wissen. Das war die Idee hinter der Forderung

nach Einführung einer »Ernährungsampel«. Sie sollte am Produkt

anzeigen, ob etwa der Zuckergehalt gemessen am empfohlenen

Tageskonsum unbedenklich (grün), erträglich (gelb) oder schon zu hoch

(rot) ist. Die Idee scheiterte vor allem am Widerstand der

Wirtschaft, die fürchtet, niemand würde noch ein Produkt kaufen, von

dessen Verpackung ein rotes Warnlicht blinkt. Doch ein Bonbon oder

Schokolade sind nun mal anders zu bewerten als Joghurt, Puddingcreme,

Müsli oder noch andere Fertigspeisen, bei denen der Normalkäufer den

Nährstoffgehalt in der Regel eher falsch einschätzt. Gegessen wird,

was auf den Tisch kommt. Und auf den Tisch kommt, was an

Fertiggerichten den Kunden im Supermarktregal am meisten ins Auge

sticht. Das sollte aus Sicht des Kunden okay sein, so lange der

Verpackung genau zu entnehmen ist, wie sich der Inhalt zusammensetzt

– in verständlichem Deutsch und in lesbar großer Schrift. Dann

braucht es die Lebensmittelampel nicht. Ob jemand zu viel Fett, Salz

oder Zucker isst, hängt außer von der Zusammensetzung der

Nahrungsmittel vor allem von der Menge ab. Diese Entscheidung kann

und sollte niemand dem Käufer abnehmen. Eine Tiefkühlpizza durch

Gesetz zu verkleinern ist eine ziemliche Schnapsidee – und deshalb

nicht Teil von Klöckners Maßnahmenpaket. Wer Hunger hat, würde

einfach zwei Pizzen essen. Nichts wäre gewonnen, nur mehr Verpackung

erzeugt. Der Appell an den mündigen Verbraucher ist richtig. Dass er

heute fast von Kindesbeinen an auf den Einheitsgeschmack von

Fertiggerichten geeicht wird, ist schwer umkehrbar. Was aber in

dieser Hinsicht getan werden kann, sollte geschehen. Dazu gehören das

Verbot von Zuckerzusätzen in wesentlichen Säuglingsnahrungsmitteln

genau so wie das gesunde, trotzdem schmackhafte Essen im Kinderhort

oder in der Schule. Zu teuer? Alles eine Frage der Priorität – nicht

nur der Eltern, sondern auch des Staates, der hier eine vernünftige

Sache stärker subventionieren muss.

