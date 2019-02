Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Quereinsteigern in den Lehrerberuf

Die Zahl der Quereinsteiger in den Lehrerberuf

ist in Nordrhein-Westfalen wieder gestiegen – und das ist gut so.

Nicht nur deshalb, weil damit – wie von Schulministerin Yvonne

Gebauer geäußert – Unterrichtsausfall verhindert werden kann. Wer den

klassischen Weg ins Lehramt wählt, nimmt sich selten die Zeit, einen

Abstecher in die freie Wirtschaft zu machen. Nach dem eigenen Abitur

geht–s fix an die Uni. Das Studium wird in Regelstudienzeit

durchgezogen, schon winkt der Vorbereitungsdienst. In dieser Struktur

gibt es kaum eine Möglichkeit für einen Blick rechts und links des

Weges. Schwer vorstellbar, dass diese Lehrer-Typen ihre Schüler mit

authentischer Begeisterung von einer Karriere als zum Beispiel

Elektrotechniker überzeugen können. Seiteneinsteiger indes können

genau das leisten. Sicher: Eine fundierte pädagogische Ausbildung der

Lehrkräfte ist unerlässlich. Ohne das »klassische« Lehrerkollegium

geht es also nicht. Doch Schulleiter sollten sich überlegen, ob

manchmal nicht ein Bewerber mit einer etwas anderen Berufsbiografie

die richtige Wahl wäre.

