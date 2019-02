Rheinische Post: Vorstoß für neue Sozial-Hochhäuser in NRW

Gegen den Mangel an günstigem Wohnraum bringen

SPD, Mieterbund und Teile der Wirtschaft den Neubau von

Sozialwohnungshochhäusern mit bis zu zehn Stockwerken in NRW ins

Gespräch. „Wo es zu wenig Baugrundstücke gibt, muss eben in die Höhe

gebaut werden“, sagte der Fraktionsvize der SPD im Landtag, Jochen

Ott, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). „Ohne einen neuen,

öffentlich geförderten Hochhaus-Bau ist der Bedarf an Sozialwohnungen

in den großen Städten in NRW nicht zu decken.“ Die Entstehung von

sozialen Brennpunkten und die Stigmatisierung solcher Gebäude will

die SPD mit einer weiterentwickelten Belegungsstrategie vermeiden.

„Wenn in einem zehnstöckigen Sozial-Wohnhaus die Stockwerke für

Sozialwohnungen und frei finanzierte Wohnungen gemischt werden, wäre

schon viel gewonnen“, sagte Ott. Silke Gottschalk, Chefin des

Deutschen Mieterbundes in NRW, sagte: „Wenn die neuen

Sozial-Hochhäuser sich gut in die Landschaft einfügen und für mehr

sozialen Wohnraum sorgen, ist das eine gute Idee.“ Thomas Hegel, Chef

des Immobilienkonzerns LEG, der in NRW unter anderem 34.000

Sozialwohnungen vermietet, sagte der Redaktion: „Angesichts des

knappen Baulandes könnten wir beim sozialen Wohnungsbau auch in die

Höhe denken. Auch der Ansatz, Menschen mit unterschiedlichen

Einkommen innerhalb eines Hochhauses eine bezahlbare Wohnung zu

bieten, ist richtig.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell