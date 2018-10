Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Buchmarkt

Fehlt da nicht irgendetwas? Chemie, Medizin,

Physik und bald auch Frieden und Wirtschaft – aber einen

Literaturnobelpreis wird es 2018 nicht geben. Aber fehlt er

wirklich? Die Liste der Preisträger, die bei Literaturkennern auf

Missbilligung und Unverständnis gestoßen sind, ist so lang wie

die Liste wirklich großer Literaten, die das Komitee nicht für würdig

befand. Aber egal, wen das Komitee auswählte, der Literaturnobelpreis

war immer für eine zusätzliche Zehn- bis Hunderttausender-Auflage

gut – und nebenbei für ziemlich viel Stress bei dem Verlag, der den

Preisträger im Programm führte und pünktlich zur Frankfurter

Buchmesse lieferfähig werden sollte. In der Tat haben die Verlage

aber größere Probleme als die einjährige Pause beim

Literaturnobelpreis. Zwar sind vor allem die elektronischen Medien

voll mit Sendungen, in denen über Bücher diskutiert wird. Dennoch

geht die Zahl der verkauften Bücher – ob elektronisch oder gedruckt

– kontinuierlich zurück. Fehlt da etwas? Ja. Früher haben Kinder

unter der Bettdecke gelesen. Heute surfen sie auf ihrem Handy. Da

aber hilft kein Nobelpreis, sondern das Vorbild lesender Eltern.

