Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Lügde

Nach der Pannenserie im Missbrauchsfall Lügde

geht es bei der NRW-Landesregierung jetzt Schlag auf Schlag. Erst

kündigt Innenminiser Herbert Reul (CDU) an, die Arbeitsabläufe bei

der Bearbeitung von Missbrauchsfällen in allen Polizeibehörden

überprüfen zu lassen und spricht dabei von »strukturellen Defiziten«.

Tags darauf meldet sich Familienminister Joachim Stamp (FDP) und

kündigt an, die Zahl der Fälle, die ein einzelner

Jugendamtsmitarbeiter bearbeiten darf, zu begrenzen und neue Regeln

für die Zusammenarbeit von Jugendbehörden aufzustellen. Keine Frage:

Der Fall Lügde hat die Politik wachgerüttelt. Das war auch

überfällig. Die Untaten von Lügde und das Behördenversagen lassen

sich damit nicht mehr ungeschehen machen. Was aber nicht heißt,

dass Politik und Behörden nichts aus Fehlern lernen sollten. Deshalb

darf es jetzt nicht bei Ankündigungen bleiben. Sollen die Jugendämter

endlich so arbeitsfähig gemacht werden, wie es Experten schon lange

fordern, dann wird das in den Kreis- und Stadtverwaltungen zu

erheblichen Personalaufstockungen kommen müssen. Da muss dann auch

der Finanzminister tätig werden.

