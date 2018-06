Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum G7-Gipfel

Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen, sagte

einst der legendäre SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner. Müssen

tut freilich keiner, auch Donald Trump nicht. Wehners Satz

funktioniert nur, wenn es drinnen weitergeht. Wie 1975 im Bundestag,

den die Unionsfraktion kurzzeitig verlassen hatte.

2019 hat Frankreich die G7-Präsidentschaft, und Emmanuel Macron

wird nach Biarritz einladen. Die Amerikaner können sich dann

entscheiden, ob sie kommen oder nicht. Im übernächsten Jahr aber

haben sie selbst den Vorsitz. Dann schlägt für dieses Gipfelformat

die Stunde der Wahrheit.

Die G7 sind eine Runde der wichtigsten demokratischen Staaten, die

dort bisher ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik abstimmten, um dann

weiterzugehen, zur globalen Politik. Von Aids bis Entwicklung.

Aufgrund dieses Charakters der Treffen gehörte Russland nur eine

kurze Zeit hier hin, nämlich als es auf dem Weg zur Demokratie war.

Jetzt – nach Krim-Besetzung und Schikanen gegen die Opposition –

nicht mehr. Und China hat dort mit seinem jetzigen System

grundsätzlich nichts zu suchen. Natürlich ist das G-20-Format mit der

Zeit bedeutender geworden. Aber es ist auch unverbindlicher, weil es

keine geistige Gemeinschaft gibt.

Je mehr Trump spaltet, umso mehr muss der Rest zusammenhalten. Das

ist die Konsequenz aus den Ereignissen in Kanada. Die G7

repräsentieren immer noch fast 30 Prozent der Weltproduktion, aber

selbst ohne die USA ist es noch ein Sechstel. Auch G6 würde sich

also lohnen. Wenn der Westen überhaupt keine starke und einige

Stimme mehr hat, dann bestimmen weniger sympathische Gesellschaften

Takt und Tempo in der Welt.

Dem Kurs der Kanzlerin kann man daher nur zustimmen. Kein Format

darf man zu früh aufgeben, keine Gesprächsmöglichkeit verweigern.

Aber man darf auch nicht wackeln. Deshalb ist es richtig, Trumps

mutwillige und rechtswidrige Zölle in gleicher Größenordnung zu

beantworten. In der Hoffnung, dass in den USA, wenn schon nicht beim

Präsidenten, dann doch bei seinen Wählern, die Einsicht wächst, dass

freier Handel für alle besser ist als Protektionismus. Und später

vielleicht die Einsicht, dass Multilateralismus besser ist als

America alone.

Angela Merkel und Emmanuel Macron (»Merkelon«) ist unversehens die

Rolle zugefallen, das westliche Rest-Bündnis zusammenzuhalten. Beide

sind nicht nur die Gegenspieler von Trump. Sie sind auch die

eigentlichen Gegenspieler von Putin, Xi, Erdogan und vielen anderen,

die ein Interesse an schwachen Demokratien und einem schwachen Europa

haben, um freie Bahn zu bekommen. Für ihre Wirtschaften und

Gesellschaftsmodelle. Wenn sich die G6 aber auch noch zerlegen, vor

allem Europa, dann ist dieser Kampf verloren.

