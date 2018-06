Westfalenpost: Ein Urteil mit fataler Wirkung / Kommentar von Jost Lübben zum Urteil im Hollstein-Prozess

Es ist ein Zeichen für die Stärke unserer

Gesellschaft, dass sie den Anspruch hat, jene zu stützen und

aufzufangen, die – oft unverschuldet – in Not geraten sind. Das gilt

auch, wenn diese Menschen Straftaten begehen. Insofern ist es nicht

nur richtig, sondern notwendig für eine unabhängige Justiz, bei der

Suche nach dem angemessenen Verhältnis von Sühne und Resozialisierung

die individuellen Umstände zu gewichten, unter denen jemand ein

Verbrechen verübt. Bei der zweijährigen Bewährungsstrafe für den

Mann, der Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein an Leib und Leben

bedroht hat, ist jedoch etwas aus dem Ruder gelaufen. Es geht nicht

nur um das Strafmaß. Es geht vor allem um die Begründung. Die Wirkung

ist fatal. Denn es entsteht der Eindruck, als hätten sich die Rollen

von Täter und Opfer verkehrt. Es scheint aus dem Blick zu geraten,

dass zu allererst die Opfer unsere Solidarität und unseren Schutz

verdienen. Es macht sprachlos, dass der Richter Andreas Hollstein

indirekt dafür kritisiert, dass er sich unmittelbar nach der Tat

nicht versteckt, sondern sehr bewusst in der Öffentlichkeit gezeigt

hat. Der langjährige Kommunalpolitiker bewies Haltung. Er wollte ein

Zeichen an all jene aussenden, die sich in unseren Städten und

Gemeinden Tag für Tag politisch engagieren, die sich in der

Öffentlichkeit bewegen, nahbar und damit verwundbar sind. Auch in

einem Döner-Imbiss. Der Christdemokrat Andreas Hollstein hat die

mediale Aufmerksamkeit eben nicht zum Selbstzweck genutzt. Das hat

der Richter offenbar nicht verstanden. Es wäre hilfreich gewesen, den

Täter klipp und klar an das Haftungsprinzip und die Verantwortung für

seine Tat zu erinnern. So bleibt ein Gefühl von Scham.

