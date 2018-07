Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Kita-Gesetz

Das hört sich erst einmal gut an: Das Land will

die Betreuung in Kindertagesstätten in den Randzeiten ausbauen – in

Einzelfällen auf bis zu 24 Stunden am Tag. Damit erkennt

Familienminister Joachim Stamp (FDP) Realitäten an, die der

Vereinbarkeit von Familie und Beruf häufig noch im Wege stehen. Eine

verlässliche Betreuung am frühen Morgen und am frühen Abend wird

vielen Eltern helfen. Wohlgemerkt geht es nicht um eine

Rund-um-die-Uhr-Verwahrung nach dem DDR-Krippenprinzip. Nach maximal

neun Stunden in der Kita ist Schluss. Auch Stamps Versprechen, die

Kitas finanziell besser zu stellen, klingt gut. Aber spätestens hier

kommt das Fragezeichen: Wer bezahlt das am Ende? »Wir gehen davon

aus, dass die Kommunen sich in angemessener Form beteiligen«, gibt

Stamp selbst eine Antwort. Die Städte und Gemeinden tragen bereits 35

Prozent der Kosten. Auch Geld des Bundes hat der Minister in sein

Konzept eingepreist. Es ist also Vorsicht geboten, dass nicht am Ende

das Land verbindliche Standards setzt und die Kommunen dafür in

Haftung genommen werden.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell