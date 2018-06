Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Mord an Susanna F.

Ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt und

erdrosselt. Und ein 20-jähriger abgelehnter Asylbewerber unter

Verdacht. Da fällt es manchem schwer, klaren Kopf zu bewahren und

nicht sofort in das Lied über »die« kriminellen Flüchtlinge

einzustimmen. In Detmold metzelte ein Mann seine Nachbarin und ihren

sechsjährigen Sohn zu Tode. Ebenfalls in Detmold musste eine

Dreijährige zusehen, wie der Vater der Mutter die Kehle

durchschnitt. Beide Mörder sind Deutsche. Schwerverbrecher gibt es

eben in jedem Volk und in jeder Religion. Und doch sind Fälle wie der

der getöteten Susanna F. aus Mainz anders. Denn Hinterbliebene

können sich natürlich zu Recht fragen: Würde mein Kind noch leben,

wenn es den unkontrollierten Flüchtlingsstrom nicht gegeben hätte?

Oder wenn der Staat die Abschiebung rechtzeitig vollzogen hätte?

Und die Antwort lautete wohl in vielen Fällen: Ja, es könnte noch

leben. Die jüngst enthüllten Missstände beim Bamf, von denen die

Regierung wusste, untermauern den Verdacht: Angela Merkel und ihre

Minister haben die Zügel im Asylsystem viel zu lange schleifen

lassen.

