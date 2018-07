Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum NSU-Prozess

»Es reicht nicht, nur von oben den Schimmel

abzukratzen, der wächst nach«, sagte gestern ein Geschäftsmann in der

Kölner Keupstraße. Wie recht er hat! Der NSU-Prozess ist juristisch

aufgearbeitet, politisch-gesellschaftlich noch nicht. Beate Zschäpe

ist verurteilt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus stecken

damit aber nicht auch hinter Gittern. Die Tatsache, dass der

»Nationalsozialistische Untergrund« loszog und Menschen mit der

Begründung ermordete, sie seien es nicht wert, in Deutschland zu

leben, ist mehr als 70 Jahre nach dem NS-Terror und Holocaust

unfassbar und bringt nach dem Urteilsspruch für den Staat, seine

Justiz, seine Parteien und seine Bürger die Verpflichtung mit sich,

wachsam zu sein und entschieden einzugreifen. Die AfD scheint sich

nicht angesprochen zu fühlen. Wenn Alexander Gauland erst das Recht,

in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen zu dürfen, an der

Hautfarbe und dem Namen festmacht und dann auch noch den

Nationalsozialismus als »Fliegenschiss« der deutschen Geschichte

bezeichnet, befördert er Fremdenfeindlichkeit noch. Das gilt auch für

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Migranten

»Asyltourismus« vorwirft. Erst kommt das Wort, dann die Gewalt. Der

NSU-Prozess brachte erneut die Frage auf, ob die deutsche Justiz auf

dem rechten Auge blind ist. Nein, lautet die Antwort. Der Rechtsstaat

hat bewiesen, dass er arbeitsfähig ist und die Verbrechen entschieden

sühnt. Zschäpe hat Lebenslang bekommen und die Richter attestierten

ihr eine besonders schwere Schuld: Viel mehr geht nicht. Das Urteil

macht die Toten nicht wieder lebendig, signalisiert den Angehörigen

der Opfer aber, dass der Staat auf dem rechten Auge eben doch nicht

blind ist. Leider sieht er nicht alles, und manchmal scheint er auch

absichtlich wegzugucken. Deshalb muss die bisweilen fragwürdige

Rolle der Ermittlungsbehörden und des Verfassungsschutzes in der

Causa NSU aufgeklärt werden. Das Urteil von gestern darf in diesem

Punkt nicht einen Schlussstrich bedeuten. Wo gab es Strafvereitelung

im Amt? Wer aus der rechtsextremen Szene hat den fünf Angeklagten

geholfen? Gibt es vielleicht schon einen zweiten NSU? Das sind nur

drei drängende Fragen, die nach Möglichkeit beantwortet werden

sollten. Der NSU-Prozess wird in die deutsche Nachkriegsgeschichte

als eines der bedeutsamsten Verfahren eingehen – vergleichbar mit den

Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen 1945/1946, den

Auschwitz-Prozessen 1963-1965 und dem Stammheim-Prozess 1992 gegen

die RAF. In drei Fällen ging es um die Folgen von Rassismus und

Fremdenfeindlichkeit. Hier liegt Deutschlands wundester Punkt. Das

Land wird daran gemessen, wie es damit umgeht – auch nach dem

NSU-Prozess.

