Rheinische Post: Kommentar / Zschäpe hat die Republik verhöhnt = VON HENNING RASCHE

Enver Simsek, ermordet am 9. September 2000 in

Nürnberg. Abdurrahim Özüdogru, ermordet am 13. Juni 2001 in Nürnberg.

Süleyman Tasköprü, ermordet am 27. Juni 2001 in Hamburg. Habil Kilic,

ermordet am 29. August 2001 in München. Mehmet Turgut, ermordet am

25. Februar 2004 in Rostock. Ismail Yasar, ermordet am 9. Juni 2005

in Nürnberg. Thodoros Boulgarides, ermordet am 15. Juni 2005 in

München. Mehmet Kubasik, ermordet am 4. April 2006 in Dortmund. Halit

Yozgat, ermordet am 6. April 2006 in Kassel. Michèle Kiesewetter,

ermordet am 25. April 2007 in Heilbronn. Zehn Menschen. Zehn

Geschichten. Zehn Hoffnungen. Zehn Familien. Zehn Namen. Der

selbsternannte „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) hat diesen

zehn Menschen das Leben genommen. Die drei Rechtsterroristen töteten

diese zehn Menschen aus blankem Hass. Sie brachen in das Leben dieser

zehn rechtschaffenen Bürger ein, ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren

Anlass. Sie trafen sie an ihren Arbeitsplätzen, an Imbissen,

Gemüsegeschäften, am Blumenstand. Sie löschten diesen zehn Menschen

das Licht der Hoffnung aus. Sie nahmen ihren Familien die gemeinsame

Zukunft. Einfach so. Weil Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate

Zschäpe Menschen nach der Herkunft sortierten. Sie schwangen sich zu

Richtern über den Lebenswert eines Menschen auf. So wie es einst die

Nazis taten. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe verdienen daher die

Verachtung der deutschen Gesellschaft und des deutschen

Rechtsstaates. Es ist von bemerkenswerter Klarheit, dass das

Oberlandesgericht München Beate Zschäpe als Terroristin und

Mittäterin unter anderem wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft

verurteilt hat. Zschäpe war, das haben knapp fünfeinhalb Jahre

Verhandlung gezeigt, keineswegs die stille Haushaltshilfe für die

mordenden Uwes. Sie war eine gleichberechtigte Partnerin in diesem

Trio des Todes. Sie hielt Böhnhardt und Mundlos nicht bloß den Rücken

frei, sie trieb die abartigen NSU-Pläne wesentlich voran. Zschäpes

Auftritt vor Gericht zeugt von einer beschämenden Unmenschlichkeit.

Mit ihrem Schweigen, ihrem Wegducken, ihrem Verstecken und ihren

unfassbaren Taten hat sie die Bundesrepublik Deutschland verhöhnt.

Sie hat alle Werte, auf die sich dieses Land geeinigt hat, mit Füßen

getreten. Die lange Zeit im Gefängnis hat sich Beate Zschäpe mit

ihrer Schamlosikgeit erarbeitet. Dieser Prozess ist für die deutsche

Gesellschaft von enormer Bedeutung. Sie muss sich mit den

rechtsextremistischen Umtrieben in diesem Land auseinandersetzen. Sie

muss verstehen, dass Rechtsradikalismus ein gegenwärtiges, ein leider

akutes Problem ist. Ein Problem, das tödlich sein kann. Es war

unumgänglich, dass dieser Prozess so teuer war und so lange gedauert

hat. Das Gericht muss jeden Fehler vermeiden, damit der

Bundesgerichtshof in der angekündigten Revision das Urteil nicht in

der Luft zerpflückt. Nicht alles an diesem Urteil befriedet. Warum

etwa bekommt André E., für den die Bundesanwaltschaft wegen Beihilfe

zum Mord zwölf Jahre Haft gefordert hat, und der „Die Jew Die“

(„Stirb Jude stirb“) auf seinem Bauch tätowiert hat, bloß zwei Jahre

und sechs Monate Haft? Warum muss Ralf Wohlleben, ein überzeugter

Neonazi, eine wesentliche Stütze des NSU-Trios, bloß zehn Jahre in

Haft? Warum kommt auch Holger G. mit drei Jahren durchaus glimpflich

davon? Das Oberlandesgericht München hat mehr als eineinhalb Jahre

Zeit, das schriftliche Urteil zu verfassen. Es wird interessant,

welche Erwägungen und Begründungen sich darin finden werden.

Rechtssicherheit über die verkündeten Urteile gegen den NSU gibt es

also so schnell nicht. Die noch immer offenen Fragen nach weiteren

Unterstützern und nach unerklärlichen Fehlern bei den Ermittlungen

müssen dringend und umfassend beantwortet werden. Das ist die

Bundesrepublik den zehn ermordeten Menschen, den zehn ausgelöschten

Hoffnungen, den zehn zerstörten Familien schuldig.

