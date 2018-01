Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum SPD-Parteitag

Martin Schulz hat gestern eine große Chance

verpasst: Zwar sind ihm die SPD-Delegierten nach einer langen,

intensiven Debatte mit knapper Mehrheit gefolgt. Das

Glaubwürdigkeitsproblem aber, das der Parteichef spätestens seit dem

24. September mit sich herumschleppt, ist kein bisschen kleiner

geworden. Im Gegenteil. Mit seinem angestrengt wirkenden, durchweg

schwachen Auftritt in Bonn hat er seine Position noch einmal deutlich

verschlechtert. Überzeugend war das alles nicht, überzeugt haben

dürfte das kaum einen der vielen parteiinternen Kritiker. Und das

lässt für den Prozess der dringend notwendigen Erneuerung der SPD

wenig Gutes ahnen. Oder sprach da womöglich einer, dem ohnehin schon

längst klar ist, dass er ein Vorsitzender auf Abruf ist? Nicht ein

einziges Wort der Entschuldigung lieferte Schulz in seiner knapp

einstündigen Rede für seine gleich zweifache Ankündigung, in keinem

Fall in eine Große Koalition unter Führung einer CDU-Bundeskanzlerin

Angela Merkel einzutreten. Keine Silbe ließ er verlauten zu der

Frage, ob er zum Verzicht auf ein Ministeramt bereit ist. Das war

schwach und noch dazu risikoreich. Schulz nährt so den Verdacht, das

eigene Interesse über das der Partei zu stellen. Und ohne den

fulminanten Auftritt der Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles hätte

das Ganze durchaus auch schiefgehen können. Am Ende stand ein

Abstimmungsergebnis, das auch in den Parteizentralen von CDU und CSU

aufmerksam zur Kenntnis genommen werden dürfte. Jedem in der Union

muss nun klar sein: So ganz viel wird man der sozialdemokratischen

Seele in den Koalitionsverhandlungen nicht mehr zumuten können, wenn

abermals ein schwarz-rotes Bündnis zustandegebracht werden soll.

Allein schon deshalb stehen die Chancen für die SPD gut, in den drei

Punkten Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von

Arbeitsverträgen, Härtefallregelung beim Familiennachzug und

Bekämpfung der »Zwei-Klassen-Medizin« noch etwas herauszuholen.

Zugleich sollte sich niemand in der SPD allzu großen Illusionen

hingeben. Das 28-seitige Sondierungspapier ist ein sehr konkreter

Rahmen für die Koalitionsverhandlungen. Und die CDU/CSU wird

akribisch darauf achten, dass in der Öffentlichkeit nicht der

Eindruck entsteht, die SPD könne nun plötzlich nach eigenem Gutdünken

nachbessern. Ohnehin dürfte alle Beteiligten der Wunsch einen, die

Regierungsbildung nach monatelangem Gewürge zügig zu einem

erfolgreichen Abschluss zu bringen. Was nicht heißt, dass am Ende

nicht doch noch etwas schiefgehen könnte. Denn zum Schluss hat ja

auch noch die sozialdemokratische Basis das Wort. Zwar gelten die

440.000 SPD-Mitglieder als bei weitem nicht so dogmatisch wie die

Funktionärsebene – aber ausschließen sollte man gegenwärtig besser

nichts.

