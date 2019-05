Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zuÖsterreich

Dass sich FPÖ und SPÖ zusammentun, um

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz zu stürzen, könnte sich im September als

politischer Selbstmord erweisen. Dann soll in Österreich ein neuer

Nationalrat gewählt werden. Und man muss kein Prophet sein, um einen

Sieg des gestern gestürzten Kanzlers Sebastian Kurz und seiner ÖVP

vorherzusagen. Haushoch hat die Partei die Europawahl am Sonntag

gewonnen. Und selbst die Verluste der FPÖ halten sich derart in

Grenzen, dass ÖVP und FPÖ auf 52 Prozent der Stimmen kommen – trotz

des Ibiza-Videos, das eine Fortsetzung der Koalition unmöglich

gemacht hat. Die Europawahl war ein klares Votum für Kurz, und das

Misstrauensvotum dürfte ihn persönlich eher stärken als schwächen –

und SPÖ und FPÖ schaden. Mit einem Ergebnis um die 40 Prozent könnte

Kurz im Herbst eine neue Regierung bilden – idealerweise mit der

liberalen Neos-Partei.

