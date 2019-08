Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Abschaffung der 1. Klasse in der Bahn

Die Linken rufen zum Klassenkampf im Regionalzug

auf. Parteichef Bernd Riexinger schlägt die Abschaffung der 1. Klasse

im Nahverkehr vor. Natürlich greift er damit tief in die

Populismus-Kiste. Aber wer schonmal an einem Freitagnachmittag mit

einem überfüllten Regionalexpress vom Ruhrgebiet aus Richtung

Ostwestfalen gefahren ist, der weiß, wie verlockend das überschaubar

besetzte Premiumabteil sein kann. Doch ganz so einfach, wie Riexinger

es rüberbringt, ist es nicht. Die Verkehrswende wird nicht daran

scheitern, dass auf manchen Strecken einige Plätze unbesetzt bleiben.

Viel wichtiger wäre es, den derzeitigen (und künftigen) Bahnfahrern

ein zuverlässiges und attraktives Nahverkehrsangebot zu machen. Ein

Angebot, das zum Beispiel für Pendler eine echte Alternative zur

Autofahrt darstellt. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe

will im kommenden Jahr einen neuen Nahverkehrsplan beschließen. Dazu

läuft derzeit eine Online-Befragung der Bevölkerung. Jeder, so die

Idee, kann Anregungen und Vorschläge machen. Es muss ja nicht gleich

die Überwindung der Klassengesellschaft auf der Schiene sein.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell