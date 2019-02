Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur AFD

Die AfD gewinnt im Eilverfahren gegen das

Bundesamt für Verfassungsschutz, das nicht mehr von einem »Prüffall«

sprechen darf: Diese Entscheidung muss jeden Demokraten erfreuen.

Denn der Verfassungsschutz soll ja nicht politische Schlechtrederei

betreiben, sondern verfassungsfeindliche Umtriebe erkennen. Experten

hatten die Entscheidung des Gerichts kommen sehen – eine Klatsche mit

Ansage. Selbstverständlich bieten der »Flügel« um AfD-Rechtsaußen

Björn Höcke und die nicht minder wortradikale Junge Alternative

Anlass für den Verfassungsschutz, kritisch hinzuschauen. Doch beide

Gruppen stehen eben nicht für die Partei insgesamt.

Selbstverständlich bleibt die AfD ein Prüffall – aber eben nicht im

juristischen, sondern im politischen Sinne. Äußerungen wie die von

AfD-Chef Alexander Gauland, der die Nazi-Diktatur als »Vogelschiss«

in der Geschichte bezeichnet, offenbaren die Geisteshaltung, die sich

in dieser Partei zunehmend breit macht. Was davon zu halten ist, möge

jeder Demokrat selbst prüfen, wenn er demnächst wieder einmal seine

schärfste Waffe benutzt: sein Wahlrecht.

