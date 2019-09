Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Altersarmut

Mehr als jeder fünfte Rentner könnte künftig ins

Armutsrisiko rutschen: Das klingt dramatisch. Wenn eine solche

Botschaft auch noch mit dem Siegel der doch so seriösen

Bertelsmann-Stiftung verbreitet wird, erhält sie zusätzliches

Gewicht. Werden wir also alle im Alter am Hungertuch nagen? Nun mal

langsam. Gerade einmal jeder 33. Rentner bezieht nach Zahlen des

Arbeitgeberverbands tatsächlich Leistungen aus der Grundsicherung.

Selbst bei einem Anstieg dieser Quote und wären die

allermeisten Rentner auch in Zukunft anständig versorgt. Wer die

Rentner der Zukunft gut abgesichert wissen will, der muss die

Arbeitnehmer von heute stärken. Je weniger Menschen ohne Schul-

oder Berufsabschluss bleiben, desto weniger Niedriglohnempfänger

wird es geben. Mit zehn Euro Stundenlohn kann sich nun einmal

selbst der Fleißigste keine gute Rente sichern. Es ist im Übrigen

Sache der Gewerkschaften, auch in diesem Sektor für eine bessere

Bezahlung zu streiten. Menschen, die im Alter wirklich arm sind,

benötigen die Fürsorge des Staates. Für staatliche Panik-Programme

aber besteht kein Anlass.

