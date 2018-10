Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur bevorstehenden Landtagswahl in Bayern

Natürlich kann noch ein Wunder passieren.

Wahrscheinlich aber ist das nicht. So deutet alles darauf hin, dass

die CSU am nächsten Sonntag bei der Landtagswahl in Bayern eine

schwere Schlappe einstecken wird. 33 bis 35 Prozent avisieren jüngste

Umfragen Ministerpräsident Markus Söder und den Seinen gerade mal

noch – ein Ergebnis, das einer Katastrophe gleichkäme.

Und das, obwohl die Partei schon zwei Rückfalllinien markiert hat.

Von der absoluten Mehrheit – jahrzehntelang eine

Selbstverständlichkeit – spricht längst keiner mehr in der CSU. Auch

einen Schuldigen hat man schon ausgemacht. Vor allem am schlechten

Erscheinungsbild der Großen Koalition in Berlin soll es liegen, dass

es die Christsozialen so schwer haben daheim. Was allerdings den

eigenen Parteichef und Bundesinnenminister einschließt – und genau da

fangen die Probleme der CSU erst richtig an.

Das, was sich gegenwärtig in und um München herum abspielt, dürfte

dereinst Stoff für politikwissenschaftliche Examensarbeiten bieten.

Selten hat eine Partei eine so günstige Ausgangslage so leichtfertig

verspielt wie die CSU. Denn bei allem, was man einem irrlichternden

Horst Seehofer vorwerfen kann: Es ist kaum mehr als ein Jahr her, da

galten seine Christsozialen in Bayern als konkurrenzlos und der Sieg

bei der Landtagswahl als sicher.

Parteiinterne Ränke und der nicht enden wollende Streit mit der

CDU aber haben diese hervorragende Ausgangslage zunichte gemacht. So

ist es eine Legende, dass Angela Merkels Flüchtlingspolitik die

»Mutter aller Probleme« ist, wie Seehofer schlagzeilenträchtig

behauptete. Richtig ist vielmehr, dass es die CSU zu keiner Zeit

geschafft hat, die eigene Bilanz im Umgang mit der Zuwanderung zum

Maßstab für die Republik zu machen. Kein Bundesland hatte so viel zu

leisten wie Bayern – und kein Land hat so viel geleistet wie Bayern.

Das hätten Seehofer, Söder und Co. zur Leitlinie ihrer Politik machen

sollen – und nicht den erbitterten Kampf um die Deutungshoheit über

eine einzige Nacht im September 2015.

Stattdessen hat man sich eine verbale Entgleisung nach der

nächsten geleistet und viele Menschen, die in der Flüchtlingspolitik

inhaltlich näher bei der CSU als bei der Kanzlerin sind, verschreckt.

Wer jedoch im AfD-Jargon polemisiert, darf sich nicht wundern, wenn

sich die Wähler doch gleich lieber für das Original entscheiden. Oder

aber angewidert das Lager wechseln und in Scharen zu den Grünen

überlaufen.

Es könnte zur Ironie der Geschichte werden, wenn die

Christsozialen demnächst ausgerechnet die Öko-Partei brauchen, um

weiter regieren zu können. Aus einer Position der Stärke aber wird

die CSU dabei kaum handeln können. Schon jetzt setzt Söder vor allem

auf den Mitleidseffekt. Und dass man das einmal über die CSU würde

sagen müssen, kommt in der Tat einem Wunder gleich.

