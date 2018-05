Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zur EU-Klage gegen Deutschland

Die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland

wegen überhöhter Luftschadstoffwerte kommt ungefähr so überraschend

wie der nächste TÜV-Termin beim Auto – nämlich mit Ansage. Nun

bedeutet die Klage noch nicht, dass Deutschland tatsächlich

verurteilt wird. In diesem Falle würde wohl eine Milliardenstrafe

fällig. Doch der Druck wächst, das Problem der Luftverschmutzung vor

allem in den Großstädten endlich ernsthaft anzugehen. Hamburg

bereitet erste Dieselfahrverbote auf besonders belasteten Straßen

vor. Andere Städte werden folgen. Eine wirksame Nachrüstung der

Schummel-Diesel mit Harnstoff-Katalysatortechnik hätte die

EU-Kommission vielleicht besänftigen können. Die Software-Updates,

die die Bundesregierung den Betrügern in den Autokonzernen als

angebliche Problemlösung gestattet, haben allenfalls kosmetische

Wirkung. Das Schlimmste daran: Der Ruf des Diesels, der mit seinem

geringeren Verbrauch ja spürbar zur Reduzierung des Klimagases CO2

beitragen könnte, ist nachhaltig ruiniert. Diesen Totalschaden haben

Autoindustrie und Regierung gemeinsam zu verantworten.

