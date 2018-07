Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Integrationsdebatte

Es war schon klar, dass die Diskussion um Mesut

Özil kein gutes Ende nehmen würde. Weder für den nun ehemaligen

Nationalspieler noch für die Verantwortlichen auf Seiten des

Deutschen Fußball-Bundes. DFB-Präsident Reinhard Grindel und

Team-Manager Oliver Bierhoff steht womöglich noch bevor, was Özil aus

eigener Kraft, aber nicht aus einer Position der Stärke vollzogen

hat: der unehrenhafte Abgang.

Dass darüber nun eine Rassismus-Debatte in Deutschland entbrannt

ist, zeigt, wie aufgeladen das gesellschaftspolitische Klima in

unserer Republik dieser Tage ist. Offenkundig aber ist Özils Beratern

mit dem selbstverliebten Statement in drei Akten ein Coup gelungen.

Während das nach wie vor unentschuldigte und auch nicht mehr zu

entschuldigende Fehlverhalten ihres Klienten in den Hintergrund zu

rücken scheint, wird darüber gestritten, wie Integration in unserer

Republik überhaupt gelingen kann.

Dabei stellt sich die Frage, ob das Interesse an gelingender

Integration überhaupt groß genug ist oder ob sich nicht erschreckend

weite Teile der so genannten Mehrheitsgesellschaft wie auch

unübersehbar große Teile der – in diesem Fall – türkischstämmigen

Minderheit lieber am Scheitern der Integrationsbemühungen ergötzen

und so ihre wechselseitigen Vorurteile bestätigt sehen. Der Verdacht

liegt angesichts der vielen unerträglichen Hass-Kommentare in den

Netzwerken einerseits wie türkischer Stimmen andererseits nahe.

Bricht sich dieser destruktive Impuls weiter Bahn, dürfte der Schaden

für Land und Leute weitaus größer werden, als es jeder Rücktritt

eines Nationalspielers jemals sein könnte. Nun könnte es sich rächen,

dass der DFB über Jahre hinweg die Nationalmannschaft als

Musterbeispiel gelungener Integration präsentiert und emotional

regelrecht überdehnt hat, ohne offenkundig jemals positiv definiert

zu haben, was Eckpunkte einer solchen Integrationsleistung sind und

unverbrüchlich sein müssen. Denn wäre es anders gewesen, hätten die

Verantwortlichen beizeiten gewusst, was zu tun und was besser zu

lassen ist. Dazu fehlte aber offensichtlich der Kompass oder der Mut

– oder im schlimmsten Fall sogar beides. Was mit Blick auf

DFB-Präsident Grindel, der ja ein politischer Mensch ist und fast 14

Jahre für die CDU im Bundestag saß, doppelt schwer wiegt.

Überhaupt stellt sich die Frage, ob beim DFB nicht allzu gern

sportlicher mit gesellschaftspolitischem Erfolg verwechselt wurde.

Denn so sehr der Profifußball ein globalisiertes Produkt ist, so sehr

sind die Mechanismen, nach denen er funktioniert, an Siegen und

knallhart am Profit orientiert. Das prägt auch die Profis, die zuerst

Unternehmer in eigener Sache sind. Und ein Großteil der Millionen

Kunden, die der Facebook-König Mesut Özil hat, sind nun einmal

Türken.

Überdies: Jeder, der Fußball spielt und diesen Sport liebt, weiß,

dass Erfolg hier allen Bemühungen zum Trotz nicht exakt planbar ist.

Bierhoff jedoch hatte das offenbar vergessen, als er versuchte, die

anschwellende Debatte um die Fotos, die Mesut Özil und Ilkay Gündogan

mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gemacht hatten,

per Anweisung zu beenden. Denn sein Kalkül beruhte ja darauf, dass

Siege bei der WM die Diskussion zum Erliegen bringen würden. Als

diese Siege ausblieben, versuchten er und Grindel jene heuchlerische

Kurswende, die es Özil erst möglich machte, sich als Opfer

darzustellen. Dabei ist er genau das nicht. Nein, Özil ist ein

erwachsener Mann, der für das, was er tut, verantwortlich zu machen

ist. Vor diesem Hintergrund hat er sich mit »seiner«, nur auf

Englisch verfassten Erklärung keinen Gefallen getan: Während man den

29-Jährigen bis dato bloß für naiv halten konnte, kommt man nun kaum

umhin, ihm ein bedenkliches Maß an Dummheit zu attestieren. Und um

mit einer weiteren Legende aufzuräumen: Manuel Neuer oder Thomas

Müller wäre ein Foto mit Erdogan ebenso um die Ohren geflogen. Und

zwar zu Recht – genauso übrigens, wie Lothar Matthäus wegen seiner PR

für Wladimir Putin scharf zu kritisieren ist.

Wie es sich anfühlt, wenn zwei Herzen in einer Brust schlagen,

kann nur derjenige ermessen, der zwei Länder seine Heimat nennt.

Daraus einen Vorwurf zu konstruieren, ist ebenso absurd wie am

Mitsingen der Nationalhymne festzumachen, ob jemand integriert ist.

Wäre es so, hätte es viele Nationalmannschaftskarrieren gar nicht

geben dürfen. Alte Fernsehaufnahmen – nehmen wir nur die

Weltmeisterelf von 1974 – geben da Aufschluss.

Sicher, die Zeiten mögen sich geändert haben. Doch so wenig damals

Anstoß an schweigenden Kickern genommen wurde, so wenig können wir

heute sagen, was das Deutschsein, was unsere Identität und unsere

Gesellschaft ausmacht. So ist es kein Wunder, dass wir noch am besten

zu artikulieren vermögen, wenn gegen unsere Art zu leben verstoßen

wird.

Der Begriff Leitkultur ist zu vergiftet, um ihm eine Renaissance

zu wünschen. Die Debatte in dieser Sache aber werden wir endlich

ernsthaft führen müssen. Und Verfassungspatriotismus ist das

Mindeste, was wir uns dabei gegenseitig abverlangen müssen.

Denn solange wir nicht wissen, wer wir sind und was wir sein

wollen, wird Integration immer Stückwerk bleiben – egal ob auf dem

grünen Rasen, beim Verfassen des längst überfälligen

Einwanderungsgesetzes oder ganz simpel im Alltag auf der Straße, im

Beruf und in der Nachbarschaft.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell