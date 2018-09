Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Missbrauchsstudie

Eine der bedrückendsten Aussagen des Leiters der

Missbrauchsstudie umfasst nur vier Worte: »Das Risiko besteht fort.«

Allein für diese Erkenntnis hat sich der Aufwand gelohnt. Wenn die

katholische Kirche zum Wandel bereit ist, lässt sich für die heutigen

Schutzbefohlenen vielleicht noch Schlimmes verhindern. Dazu gehören

aber all die quälenden Fragen, die die Institution seit Jahren vor

sich her schiebt. Die Fragen nach dem Zölibat, nach der Sexualmoral,

nach der Haltung zur Homosexualität und nach den Machtstrukturen in

den Bistümern. Doch neben der Vorbeugung muss auch die Aufarbeitung

vorangetrieben werden. Zu den Beschränkungen der Untersuchung

»Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester,

Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen

Bischofskonferenz« ist schon viel gesagt worden: kein Zugriff auf

Originalakten, Abhängigkeit von der Mitwirkung der Bistümer, Orden

nicht untersucht usw. Dennoch ist richtig: Hinter ihre Ergebnisse

kann niemand mehr zurück, zumal sich die Einsicht verbreiten dürfte,

dass die ermittelten Fälle wohl nur die Spitze des Eisbergs sind, wie

es gestern hieß. Kardinal Reinhard Marx sagte, dass er sich schäme.

»Allzu lange haben wir in der Kirche weggeschaut, vertuscht,

geleugnet, wollten es nicht wahrhaben.« Dieses Eingeständnis ist

ehrenwert. Aber es sind eben doch nur Worte; und mehr oder weniger

deutliche Worte des Bedauerns haben katholische Würdenträger in den

vergangenen Jahren schon viele gefunden. Es kommt darauf an, was

folgt. Geht die Kirche in allen Bistümern auf die Opfer zu und auf

ihren Wunsch nach Gerechtigkeit ein? Werden Namen genannt, wer

missbrauchte und wer vertuschte, so dass sich vielleicht auch weitere

Opfer trauen, über ihr Schicksal zu sprechen – damit sie es endlich

verarbeiten können? Bisher dauert es oft Jahrzehnte, bis Betroffene

sich offenbaren. Der Abschlussbericht umfasst 366 Seiten. Er ist auf

der Homepage der Bischofskonferenz dbk.de zu finden. Um seine

Tragweite einordnen zu können, betrachte man eine Zahl: Bei

Diözesanpriestern betrug der Anteil der des Missbrauchs Beschuldigten

5,1 Prozent. Jeder Zwanzigste. Da gibt es noch viel aufzuklären.

