Mittelbayerische Zeitung: Die Welt lachtüber Trump / Während der US-Präsident Amerika immer weiter isoliert, schaffen andere Fakten / Von Thomas Spang

In nicht einmal zwei Jahren hat Donald Trump

die USA von der Führungsmacht des Westens zu einer Lachnummer

degradiert. Sprichwörtlich. Als der Präsident in seiner zweiten Rede

vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen die „unvergleichlich

großartigen Leistungen“ seiner Regierung hervorhob, brachen die

Staats- und Regierungschef spontan in Gelächter aus. Während sich das

„Enfant terrible“ der Weltpolitik freut, wenn andere sich über seine

Provokationen aufregen, geht es dem Narzissten sichtbar unter die

Haut, ausgelacht zu werden. Diese Reaktion erweist sich als

effektives Rezept, den selbstverliebten Präsidenten zu verunsichern.

Dabei ist der Entwurf seiner parallelen Wirklichkeit vor den

Vereinten Nationen in der Sache eine ziemlich traurige Angelegenheit.

Zumal Trump kaum jemand in diese Sphären folgen möchte, in denen sich

früher einmal illusionäre Sowjetführer, arabische Despoten und

lateinamerikanische Populisten bewegt haben. Niemand dürfte sich mehr

über die Selbstdemontage freuen, als die Volksrepublik China, die von

dem Rückzug der Supermacht profitiert, wie kein anderes Land. Es

verheißt nichts Gutes für die Welt, wenn das kommunistische Regime in

Peking als verlässlicher und vernünftiger gesehen wird, als die USA.

Das öffnet der Volksrepublik in vielen Teilen der Welt die Tür für

ihre Scheckbuch-Diplomatie. Ironischerweise versteht gerade die

Volksrepublik Trumps außenpolitisches Konzept – das aus dem 19.

Jahrhundert stammt, in dem souveräne Großmächte in Rivalität

zueinander standen – besser für sich zu nutzen, als dessen Verfechter

auf der Bühne der Vereinten Nationen. Wenn Trump gegen die „Ideologie

des Globalismus“ wettert, unterminiert er die Ordnung, die Amerika

nach dem Zweiten Weltkrieg selber geschaffen hat. Dass es dabei nicht

bleibt, zeigt die Praxis der zurückliegenden Monate. Der

„Amerika-Zuerst“-Präsident brach einen Handelskrieg mit China vom

Zaun, stellte das Freihandelsabkommen Nafta in Frage und bedroht die

Europäische Union mit weiteren Strafzöllen. Er stieß den Partnern

beim G7-Gipfel in Kanada vor den Kopf, ätzte gegen die Nato und

drohte den Unterstützern des Internationalen Strafgerichtshofs in Den

Haag. Gleichzeitig zog er die USA aus dem UN-Menschenrechtsrat, der

Weltkultur-Organisation Unesco und dem Flüchtlingshilfswerk für die

Palästinenser heraus. Und predigt nationalstaatlichen Egoismus, der

als „Souveränität“ verpackt daherkommt. Er sei der „Präsident der

Vereinigten Staaten“, nicht „der Präsident der Welt“. Nirgendwo wird

der schwindende Einfluss deutlicher als in Bezug auf den Iran.

Während Trumps Appell zur Isolierung des Gottesstaates verpufft,

formiert sich eine Koalition aus Europäern, Russen und Chinesen, die

an den Prinzipien der Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit festhalten

will. Im offenen Widerspruch zu Trump soll eine Zweckgesellschaft

gegründet werden, deren einziges Ziel darin besteht, die einseitigen

Sanktionen der USA zu unterlaufen. Keine zwei Jahre nach Beginn der

„Amerika-First“-Präsidentschaft zeichnet sich bei der Vollversammlung

der Vereinten Nationen der Versuch ab, das Vakuum zu füllen, das der

Nationalist im Weißen Haus hinterlässt. Die Welt beginnt sich ohne

die USA neu zu organisieren. Trump hat die Vereinigten Staaten

erkennbar isoliert. Derweil schaffen andere Fakten. Die Handelsströme

organisieren sich ebenso neu wie politische Zweckallianzen. Der

Abschied aus einer internationalen Ordnung, die Amerika selber

geschaffen hat, um ihre Macht für andere verträglich zu gestalten,

isoliert Washington und macht die US-Diplomatie ineffektiv. Wenn die

Welt über einen US-Präsidenten lacht, zeigt das mehr als alles

andere, wie ernst die Lage ist.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell