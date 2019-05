Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Warnung des Antisemitismusbeauftragten, dass es nicht nichtüberall in Deutschland sicher sei, die Kippa öffentlich zu tragen

Auf einmal sind wieder alle so furchtbar

aufgeregt. Die Kippa zu tragen ist gefährlich, ja. Auch eine Kette

mit einem Davidstern-Anhänger bringt einem manchen scheelen Blick

ein. Und T-Shirts mit proisraelischen Aufdrucken führen zu

antisemitischen Beschimpfungen. Das ist die traurige Realität –

nicht nur in Deutschland und nicht erst seit 2015. Antisemitismus

ist wieder salonfähig. Bei Parteien, im Internet, unter

Jugendlichen, von denen fast die Hälfte nicht mal mit dem Wort

Auschwitz etwas anzufangen weiß und damit die Aussagen jener

konterkariert, die eine übermäßige Befassung mit dem Thema in

deutschen Schulen beklagen, bei Alten und Linken wie Rechten.

Antisemitismus zu erkennen bleibt auch 74 Jahre nach Ende der Shoah

eine deutsche Schwäche. Erst am 17. Mai 2019 entzog der Bundestag

der mindestens israelfeindlichen BDS-Bewegung jegliche

Unterstützung. Endlich.

