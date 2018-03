Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zu den Vorwürfen gegen Sebastian Edathy

Natürlich gilt die Unschuldsvermutung auch für

Sebastian Edathy. Wem der Vorwurf der Kinderpornografie gemacht wird,

der ist in der Regel schon schuldig bei Verdacht – und muss deswegen

sein Recht auf Unschuldsvermutung lautstark einfordern. Edathy hat

kaum eine Chance, sich gegen die schwerwiegenden Vorwürfe zu wehren.

Seine Einlassungen in dem sozialen Netzwerk Facebook lassen

aufhorchen. »Ein strafbares Verhalten liegt nicht vor«, schreibt

Edathy über sich selbst. Diese Form der Selbstverteidigung ist

erlaubt, aber nicht ohne Risiko. Denn eine Beurteilung des Falls

obliegt nun den Ermittlungsbehörden und dann unter Umständen den

Richtern. Doch was meint Edathy, wenn er von »Verhalten« spricht? Und

warum geht er in seiner Stellungnahme ins Detail, wenn er sagt: »Die

öffentliche Behauptung, ich befände mich im Besitz

kinderpornografischer Schriften bzw. hätte mir diese verschafft, ist

unwahr«? Fragen, die zu klären sein werden. Unklare Formulierungen

aber sind alles andere als ein Schuldeingeständnis. Es gilt die

Unschuldsvermutung.

