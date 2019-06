Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Fall Lübcke

Wer schon Anfang des Monats gefordert hatten,

dass dieser Fall nach Karlsruhe abgegeben wird, könnte sich im Recht

fühlen. Wer da schon spekuliert hatte, dass man den Täter unter

Rechtsextremisten suchen müsste, könnte sich bestätigt sehen. Doch

offenbar gab es mindestens eine ernst zu nehmende andere Spur, die ja

auch zu der Festnahme an der Nordsee führte. Und da nicht bekannt

ist, wie der jetzt offenbar erfolgreiche DNA-Abgleich verlief, gibt

es bislang keinen Anhaltspunkt, dass die Ermittler seit der Tat am 2.

Juni einen Fehler gemacht hätten, der die Aufklärung verlangsamte.

Insofern sollten wir zunächst einmal auf die Arbeit der Behörden

vertrauen. So verständlich die Ungeduld auch ist, alles über den

mutmaßlichen Täter und sein Motiv wissen zu wollen.

