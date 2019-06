Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Einigung bei der Grundsteuer

Beim Thema Grundsteuer kann die große Koalition

immerhin eine Einigung vermelden. Doch auch diese kam vermutlich nur

zustande, weil Bund und Länder hier unter größtem Zeitdruck stehen.

Bis zum Jahresende muss eine Reform her, so verlangt es das

Verfassungsgericht. Zu viel Zeit ist schon verstrichen. Die Materie

ist hochkomplex. Und für eine Reform werden wegen der

Machtverhältnisse in Bundestag und Bundesrat auch die

Oppositionsparteien benötigt.

