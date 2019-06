Westfalen-Blatt: Ein Kommentar zur Mietdiskussion

Wer bietet mehr? Manchmal wünscht man sich einen

Deckel auf Brunnen, die von Ideen nur so übersprudeln. Ein solcher

Brunnen ist derzeit die Debatte um Wohnungsmieten. Kaum hatte

Juso-Chef Kevin Kühnert laut über die Verstaatlichung von

Wohnungskonzernen nachgedacht, schob der Mieterbund schon die

Forderung nach, ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum ins Grundgesetz

aufzunehmen. Klar, dass die Linken nicht lange beiseite stehen

wollten. Schwups, findet ihre Forderung, die Mieten auf dem

derzeitigen Niveau einzufrieren, sogar an der Spitze der SPD

Unterstützung. Stopp! Es ist an der Zeit, die Forderungen daraufhin

zu überprüfen, ob die angebotene Medizin den Zustand verbessert. Der

Eindruck drängt sich auf, dass die Politiker das Thema Miete vor

allem aus Sicht der Großstadtbewohner diskutieren. Dort wurde in der

Tat das Ausmaß der Landflucht lange unterschätzt und nicht genug

gebaut. Dagegen stehen auf dem Land Wohnungen leer. Dort wäre den

Mietern mehr geholfen, wenn die Besitzer in die Modernisierung

investierten. Eine Deckelung wird sie aber sicher nicht motivieren,

frisches Geld für Sanierung oder Neubau auszugeben.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell