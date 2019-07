Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur tödlichen Attacke auf einen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof

Da ist es wieder, dieses Gefühl von

Fassungslosigkeit, Ohnmacht. Von Wut, aber auch tiefer Trauer und

Mitgefühl. Von Sorgen um die Sicherheit. Von Fragen, auf die es keine

Antworten gibt. Der Tod eines Kindes lässt uns hilf- und ratlos

zurück. Wir können und wollen nicht begreifen, dass ein kleiner Junge

vor den Augen seiner Mutter sterben musste. Man muss nicht selbst

Vater oder Mutter sein, damit es einem das Herz zerreißt. Wir tun gut

daran, einen Moment inne zu halten und in Gedanken bei der Mutter und

der Familie zu sein. Ihnen sollte unser Mitgefühl gelten. Auch der

Lokführer und viele Passanten wurden zu Opfern. Sie werden die Bilder

von Gleis 7 nie wieder aus ihrem Kopf bekommen. Das Unfassbare ist

passiert. Und es bleiben Fragen. In Deutschland tobt längst die

Debatte. Wie nach Terroranschlägen reagieren viele Menschen

reflexartig mit dem Ruf nach Repression. Mehr Polizei, mehr Kameras,

mehr Grenzsicherung, mehr Überwachung, mehr, mehr, mehr. Zu allem

Überfluss versuchen AfD-Chefin Alice Weidel und ihr Vize, aus dem

Tod des Kindes sogar politisches Kapital zu schlagen. Niemand ist

gegen Fortschritt. Aber nichts von all den Forderungen kann uns

eine maximale Sicherheit garantieren. Die gibt es nämlich nicht.

Nicht am Bahnsteig, nicht am Flughafen, nicht auf einer norwegischen

Insel – nirgendwo. Das heißt nicht, dass wir jetzt Angst haben

müssen. Voerde und Frankfurt sollten uns aber wachsamer und

sensibler machen. Mehr Zivilcourage, mehr Aufmerksamkeit, mehr

Rücksichtnahme, mehr Menschlichkeit. Am Bahnhof, im Flughafen, im

Café, überall. Wenn es so etwas gibt, dann ist das die Botschaft

nach der grausamen Tat von Frankfurt. Und nicht Hass, Panik und Wut.

Und erst recht nicht Politiker, die auf perfide Art nur Ängste

schüren wollen.

