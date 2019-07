Rheinische Post: Kommentar: Gemeinsame Trauer und Stärke

Die Trauer ist groß. Über den Tod des Jungen,

der von einem Mann aus Afrika vor einen Zug geworfen wurde. Über das

Leid der Mutter, die das bis an ihr Lebensende nicht verwinden wird.

Über den Tod der Mutter, die ein in Deutschland geborener Serbe

neulich in Voerde vor den Zug stieß. Über das Trauma der Lokführer.

Über den Tod des CDU-Politikers Walter Lübcke, der von einem

deutschen Rechtsextremisten hingerichtet wurde. Und groß ist das

Entsetzen über den Angriff auf einen Eritreer, der in Wächtersbach

von einem deutschen Fremdenfeind angeschossen wurde. Wir stehen

fassungslos davor, was in unserem Land passiert, das so verletzlich

ist, weil es so viel Freiheit lässt. Kein Überwachungsstaat, keine

Zensur. Im Vertrauen auf Bürger mit Anstand und Werten. Warum nur

tötet ein anderer Eritreer ein wehrloses Kind? In einem Land, das

weit mehr als andere Staaten für Flüchtlinge getan hat? Es gibt keine

Antwort, die die Wunden heilen könnte. Es tröstet die Mutter nicht,

die ihr Kind hat sterben sehen, wenn der Täter psychisch krank ist.

Viele Menschen kommen mit ihrem Leben nicht klar und bringen trotzdem

niemanden um. Wie nun weiter? Wir müssen zusammenhalten. Menschen in

Frankfurt haben bewiesen, wie das geht. Sie halfen mutig, den Täter

zu fassen, und weinten mit den Betroffenen. Mitgefühl, Mitleiden.

Niemand bleibt allein. Und es war gut, dass Seehofer seinen Urlaub

unterbrochen und das Signal gesendet hat, dass der Staat hart

durchgreifen wird. Das Problem ist nur, dass noch so viel Polizei

keine Garantie dafür ist, Unerträgliches zu verhindern. Aber noch

etwas hat Seehofer, der Hardliner, für Zusammenhalt und Stärkung der

Gesellschaft getan: Er hat klargestellt, dass der Täter aus Afrika

kommt – und die deutsche Flüchtlingspolitik mit der Ermordung des

Jungen nichts zu tun hat.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell