Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zu Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

Annegret Kramp-Karrenbauer hat seit ihrem

Amtsantritt als CDU-Vorsitzende schon mehrfach unglücklich

ausgesehen. Am Sonntagabend hat sie etwas gut gemacht. Ihre bei »Anne

Will« ausgesprochene glasklare Abgrenzung von der AfD ist nicht nur

in der Sache richtig. Kramp-Karrenbauer zeigt mit dieser Ansage auch

den Mut, ihre innerparteiliche Autorität in die Waagschale zu werfen.

Sie sagt: Nicht mit mir! Nun sagen zwar womöglich vor allem jene, die

schon auf dem Parteitag im Dezember gegen sie waren: Dann eben mit

einem anderen! Aber Machtproben sind ein Risiko, das eine

Führungskraft ab und zu mal eingehen muss. Die Saarländerin hat für

ihre Festlegung das in der Politik beliebte Stilmittel der

moralischen Aufladung gewählt. Sie erklärte die Distanz zur AfD und

zu deren diffuser Haltung zu rechtsradikalen Tendenzen zur

Gewissensentscheidung. Wer gegen ihre Position ist, »der soll nur mal

kurz die Augen schließen, soll sich Walter Lübcke vorstellen«, sagte

sie. Sie tat das in glaubwürdiger Weise – am 23. Juni, drei Wochen

nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten. Ein solches

Statement war vermisst worden, obgleich sich mehrere CDU-Mitglieder

seitdem durchaus bereits empathisch geäußert hatten. Dennoch blieb

das Gefühl einer Lücke – so sehr, dass die Aktionskünstler der Gruppe

»Zentrum für politische Schönheit« (die mit dem Holocaust-Mahnmal vor

Björn Höckes Haus) am 19. Juni ihren Twitter-Account in

#WirsindWalterLübcke umbenannten und schrieben: »Uns reichts! Wir

übernehmen an dieser Stelle offiziell die Kommunikation der CDU.«

Dann folgte in Großbuchstaben der Ausruf: »Was für ein unfassbarer

Angriff auf den Staat und die deutsche Demokratie« – mit vier

Ausrufezeichen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat diese gefühlte Lücke

nun geschlossen. Sie wird an ihrem Unvereinbarkeitsanspruch gemessen

werden. Zum Beispiel im Fall der mecklenburgischen Kleinstadt

Penzlin, wo es in der Stadtvertretung eine Zählgemeinschaft von CDU

und AfD gibt. Dürfen die das trotz Parteitagsbeschluss? Was ist mit

einer eigenartigen Formulierung wie in der Denkschrift zweier

Vizechefs der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, die eine

Annäherung an die AfD »in zwei oder fünf Jahren« in Betracht ziehen

und schreiben: »Es muss wieder gelingen, das Soziale mit dem

Nationalen zu versöhnen.« Viele, die das lasen, setzten im Kopf die

beiden Begriffe zu einem zusammen und erschreckten. Kramp-Karrenbauer

deutete schon bei »Anne Will« an, dass sie keine Welle von

Parteiausschlussverfahren plane. Aber sie hat keinen Zweifel

gelassen, was für sie nicht hinnehmbar ist. Wer Kramp-Karrenbauer

nach ihrem Stolperstart schon abgeschrieben hatte, sieht sich eines

Besseren belehrt.

