Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zu den Mühlenkreiskliniken (MKK)

Der zwölftgrößte kommunale Klinikverbund

Deutschlands blickt in eine unsichere Zukunft. 200.000 Patienten

werden jährlich von den 4600 Mitarbeitern der Mühlenkreiskliniken

versorgt – in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke und Rahden. Nun gerät

dieser Konzern wegen einer Petitesse ins Schlingern. Den Streit um

das Arbeitszeugnis eines Arztes hatte der Chefarzt Prof. Johannes

Zeichen derart eskalieren lassen, dass ein Arbeitsgericht dem

Vorstandsvorsitzenden Dr. Olaf Bornemeier vier Tage Beugehaft

androhte und die Ärztekammer Westfalen-Lippe jetzt prüft, ob das

Krankenhaus noch Ärzte ausbilden darf. Dass der Chefarzt dafür Ende

März die fristlose Kündigung bekam, verwundert nicht. Dass der

Vorstandsvorsitzende die Entlassung auf Druck des Landrats

zurücknehmen musste, verwundert schon. Vorstand Dr. Olaf Bornemeier

wurde in den vergangenen Tagen von zwei Seiten unter Druck gesetzt.

Zum einen von 57 Klinikärzten, die einen Solidaritätsbrief für Prof.

Zeichen schrieben, ohne den Grund der Kündigung zu kennen. Nicht alle

unterzeichneten freiwillig. Es gab starken Druck von Ärzten auf

Kollegen, sich mit Prof. Zeichen zu solidarisieren. Einige, auch

Chefärzte, widerstanden der Nötigung, einige beugten sich. Auf der

anderen Seite kam der Druck von Landrat Dr. Ralf Niermann (SPD). Der

soll von Unternehmern, Freunden Zeichens und anderen aufgefordert

worden sein, Prof. Zeichen die Rückkehr zu ermöglichen. Und obwohl

Niermann nicht wieder für das Landratsamt kandidieren will, knickte

er ein und sorgte dafür, dass Dr. Bornemeier die Kündigung zurücknahm

– vier Stunden bevor der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken

tagte, um sich mit dem Thema zu befassen. Der Verwaltungsrat befand,

das sickerte durch, dass die Kündigung gerechtfertigt und angemessen

gewesen sei. Trotzdem akzeptierte das Gremium die Fakten, die der

Landrat kurz zuvor geschaffen hatte. Keiner der Verantwortlichen, der

Solidaritätsbekunder und der Strippenzieher darf sich wundern, wenn

ihm die Mühlenkreiskliniken über kurz oder lang um die Ohren fliegen.

Denn dass ein erfolgreicher Vorstandschef, der plötzlich weder bei

seinen Ärzten noch beim Verwaltungsrat Rückhalt findet, auf Dauer

weitermacht, ist nicht zu erwarten. Möglicherweise ist Dr. Bornemeier

nur noch an Bord, weil er den Konzern nicht ins Chaos stürzen will,

weil er Verantwortung spürt. Denn nach der Entlassung seiner

Stellvertreterin 2018 durch den Verwaltungsrat – angeblich auf

Intervention eines Kliniksponsors – ist er der Letzte auf der Brücke.

Was, wenn er hinwirft? Der Imageschaden für die Kliniken ist bereits

immens. Es kann aber noch viel schlimmer kommen. Wie gesagt: Es ging

nur um ein Zeugnis.

