Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zum Urteil im Lügde-Missbrauchsprozess

Lange Gefängnisstrafen und anschließende

Sicherungsverwahrung – mit seinem Urteil hat das Landgericht Detmold

zwei Schwerverbrecher, die jahrzehntelang Kinder vergewaltigt hatten,

für unabsehbare Zeit hinter Gitter gebracht. Erst wenn Gutachter

irgendwann nach Verbüßung der Haft eine Ungefährlichkeit der Männer

attestieren sollten, können sie hoffen, freizukommen. Dass der heute

56-jährige Andreas V. das erleben wird – das darf bezweifelt werden.

Dieser Schuldspruch könnte auch jene besänftigen, die im Juli

aufgeschrien hatten, nachdem gegen den dritten Täter nur eine

Bewährungsstrafe verhängt worden war. Der Mann hatte aber auch selbst

kein Kind angefasst, sondern aus der Ferne per Webcam beim Missbrauch

zugesehen. Weil der überwiegende Teil des Prozesses unter Ausschluss

der Öffentlichkeit stattfand, ist es nicht einfach, sich ein Urteil

über das Gericht zu bilden. Doch nach allem, was von den 18

Nebenklageanwälten und den beiden Verteidigern zu hören ist, müssen

die drei Berufsrichterinnen und die beiden Schöffen ihre Sache gut

gemacht haben. Ein wesentliches Ziel war es, den Kindern nicht mehr

als unbedingt nötig zuzumuten, und das ist wohl erreicht

worden. Von vielen Seiten wird die Vorsitzende Richterin Anke

Grudda gelobt, die ihre Robe ablegte, vom Richterpodest stieg und

sich neben die kleinen Opferzeugen setzte, um sie zu befragen. Dass

der Prozess so glatt und in vergleichsweise kurzer Zeit über die

Bühne ging, liegt auch an den beiden Strafverteidigern, die keine

Konfliktstrategie fuhren. Sie sicherten die Rechte ihrer Mandanten,

aber versuchten nicht, den Prozess mit Antragsfluten oder der

inquisitorischen Befragung von Opfern in die Länge zu ziehen. Zur

Wahrheit gehört aber auch: Viele Hebel, um die Anklage aus den Angeln

zu heben, hatten die Verteidiger nicht. Dafür hatte die

Ermittlungskommission »Eichwald« einfach zu gründlich gearbeitet. Der

Fall Lügde mit seinen ungezählten Behördenpannen hat einiges im Land

verändert. In Jugendämtern und Polizeibehörden wird nicht mehr so

gearbeitet wie noch vor einem Jahr, als der monströse Fall mit seinen

mindestens 41 Opfern noch nicht bekannt war. Noch ist nicht alles gut

in allen Amtsstuben, aber Aufarbeitung und Neuorganisation laufen.

Der Fall Lügde war ein Weckruf, und wer den nicht hörte oder nicht

hören wollte, wurde spätestens wach, als NRW-Innenminister Herbert

Reul (CDU) Missbrauch und die sogenannte Kinderpornographie zu seinem

Thema machte und hart durchgriff. Dass ein Kind einem alleinstehenden

Mann zur Pflege anvertraut wurde, dessen pädophile Neigung in

Behördenakten niedergelegt war, und dass Anzeigen gegen ihn nicht

konsequent verfolgt wurden – das war ein Staatsversagen, das es nie

wieder geben darf.

