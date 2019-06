Westfalen-Blatt: Kommentar zu Antibiotika

Lang ist sie oft, die Liste zu Risiken und

Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln der Arzneimittel. Doch bei den

Antibiotika fehlt ein wichtiger Punkt: Das sind die langfristigen

Folgen für die Gesellschaft und für die Verbreitung von Krankheiten.

Doch selbst wenn sie da stünden: Würden sie gelesen? Würden sie

beachtet? Dagegen steht neben dem verständlichen Egoismus des Kranken

der Optimismus, die Forschung werde schon rechtzeitig neue wirksame

Gegenmittel entwickeln. Was aber, wenn nicht? Oder erst in ferner

Zukunft? Schon heute und in der Zwischenzeit sterben Menschen, weil

ihnen kein Antibiotikum mehr hilft. Die Patientenschaft ist geteilt.

Bei einigen ist das Vertrauen in die Arznei so groß, dass sie sogar

bei einer Erkältung ein Antibiotikum verlangen oder, schlimmer, zu

den Resten in der Hausapotheke greifen. Andererseits berichten

Kinderärzte, dass Eltern selbst die sinnvolle und notwendige

Verabreichung ablehnen. Hier durch Information das richtige Maß

herstellen, das kann keine Weltgesundheitsorganisation. Das müssen

schon die Ärzte hier leisten.

