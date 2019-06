BERLINER MORGENPOST: Auch Worte sind Waffen / Leitartikel von Christian Unger

Ein beliebter Spruch der gewalttätigen

rechtsextremen Szene ist: „Taten statt Worte.“ Längst gilt für

Extremisten: Auch Worte sind Taten. Worte sind Waffen. Der

erschossene Politiker Lübcke war Opfer einer gezielten Hasskampagne

vor allem im Internet. Vor und nach seinem Tod. Es ist abscheulich,

was manche Menschen dort posten. Rechtsradikale nutzen vor allem

Facebook, Twitter, Kommentarforen, aber auch eigene Chaträume, in

denen sich ausschließlich Radikale tummeln. Damit muss Schluss sein.

Wir dürfen uns an Hetze nicht gewöhnen. Und jeder kann etwas dagegen

tun. Jeder Einzelne muss zuhören – aber auch rote Linien setzen. Und

bei Hass gegenhalten. Starten wir die digitale Friedensmission!

Stellen wir uns Hetze entgegen – denn Hass ist keine Meinung.

