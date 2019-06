Westfalen-Blatt: Kommentar zu Trump

Erst schien es unvorstellbar, dass sich Donald

Trump (73) bei den Republikanern durchsetzen und

US-Präsidentschaftskandidat werden würde. Dann schien es

ausgeschlossen, dass er US-Präsident werden könnte. Und jetzt, nach

zweieinhalb Jahren im Weißen Haus, stehen seine Chancen, eine zweite

Amtszeit zu bekommen, zumindest nicht schlecht. Doch Trump wird

nervös. Einige Umfragen sehen ihn relativ klar hinter den beiden

Demokraten Joe Biden (76) und Bernie Sanders (77). Auch deswegen hat

er seine Kampagne zur Wiederwahl 16 Monate vor der Abstimmung im

Herbst 2020 jetzt schon begonnen. Trump macht nun, was er am besten

kann: Er liefert seinen Anhängern laute Wahlkampfshows mit wüsten

Angriffen auf seine Gegner und gewagten Versprechen. Dass dabei immer

noch Hillary Clinton die größte Hassperson ist, deckt seine größte

Schwäche auf: Der US-Präsident muss eine Agenda für die Zeit von 2020

bis 2024 finden. Bislang kann er gute Wirtschaftsdaten für sich

reklamieren. Manches deutet jedoch darauf hin, dass sich die Lage

eintrüben könnte. Der Handelsstreit mit China birgt eine enorme

Gefahr, weil China größter Gläubiger der Vereinigten Staaten ist und

US-Staatsanleihen in einem Volumen von 1,11 Billionen Dollar hält.

Seit einigen Monaten verkauft China diese US-Anleihen in

nennenswertem Umfang. Die Absicht ist klar: Wenn Anlegern

Kursverluste drohen, müsste das US-Finanzministerium höhere Zinsen

anbieten, um den defizitären Staatshaushalt im Griff zu behalten. Das

kostet. Mit diesem Drohszenario erhöht China den Druck im Zollstreit.

Trump wird wohl nachgeben müssen. Während der Präsident damit

begonnen hat, seine Stammwähler frühzeitig noch enger an sich zu

binden, steht den Demokraten der interne Kampf um die

Präsidentschaftskandidatur erst noch bevor. 23 Frauen und Männer

bewerben sich, werden sich über einen langen Zeitraum aufreiben und

viel Geld verbrauchen, das im entscheidenden Rennen gegen Trump

fehlen könnte. Die Demokraten wären gut beraten, wenn sie den Kreis

der Bewerber zügig auf die Personen mit realistischen Aussichten

beschränken würden. Dazu gehören trotz ihres Alters, aber wegen ihres

Bekanntheitsgrades auch Bernie Sanders und Ex-Vizepräsident Joe

Biden. Welcher Demokrat die besten Chancen hätte, Trump zu besiegen?

Politikberater sagen: ein junger weißer Mann aus einem US-Südstaat.

Sie meinen: Beto O–Rourke (46) aus Texas. Wie dem auch sei: Für viele

Europäer ist es unvorstellbar, dass ein frauenfeindlicher Egomane wie

Trump wiedergewählt werden könnte.

