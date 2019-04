Westfalen-Blatt: Kommentar zum Radverkehr

Gebetsmühlenartig wird es von Kommunal-, Umwelt-

und sogar Verkehrspolitikern bis hin zum Bundesminister wiederholt –

und das nicht erst seit gestern: Dem Fahrrad (auch dem E-Bike) muss

in der Mobilität der Zukunft ein höherer Stellenwert zukommen.

Richtig! Und das gilt zuvorderst für Städte jeder Größenordnung, aber

auch für die Mittelstrecke und Konzepte zur Mitnahme von Rädern in

Bus und Bahn. Unstrittig und bekannt ist: Jedes Fahrrad, das statt

Auto benutzt wird, macht weniger Stau, braucht wenig Parkplatz, ist

im Gebrauch absolut klimaneutral, für den Nutzer ein Gesundbrunnen,

kostengünstig – und das Radeln macht Spaß zudem.

Oder sagen wir mal so: Könnte Spaß machen. Denn gerade dort, wo es

allen zum Vorteil wäre, also in den Citys, hat sich trotz aller

Erkenntnis, dass etwas getan werden müsste für mehr Radverkehr,

tatsächlich wenig geändert. Wenn überhaupt vorhanden, sind Radwege

gepflastert – und damit von Natur aus holpriger als der Asphalt, über

den die Autos gleiten. Radler müssen sich mit Fußgängern den Raum

teilen – oder mit Autofahrern. Beides birgt Konfliktstoff und

Unfallgefahren. Fußgänger interessieren sich in der Regel ebenso

wenig für die Trennlinie wie Autofahrer, denen ein Radweg gern auch

Kurzzeitparkplatz ist.

Das Problem nach wie vor: Der Radler wird nicht als gleichwertiger

Verkehrsteilnehmer respektiert. Das dokumentieren auch Radwege mit

hanebüchener Führung oder abruptem Ende – etwa vor einem Baum, dann

aber mit Warnbake…

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So heißt es. Der Wille für ein

Radwegenetz, das seinen Namen verdient, ist augenscheinlich noch

immer nicht vorhanden.

