Rheinische Post: Kommentar: Bioabfälle bepreisen

Warum soll Supermärkten gesetzlich vorgegeben

werden, was auch freiwillig schon gut klappt? Wenn die verschiedenen

Schätzungen zusammen passen (niemand zählt jede Möhre und jedes

Brötchen, die in den Containern landen), dann wird jetzt schon jedes

dritte Lebensmittel vor dem Müll bewahrt und an die Tafeln abgegeben.

Mehr können die freiwilligen Helfer ohne zusätzliche Unterstützung

gar nicht verkraften. Das Problem ist grundsätzlicher: Die Politik

muss das Prinzip, das sie beim CO2 im Klimaschutz ansteuert, auch auf

die Lebensmittelverschwendung übertragen: Schädliches muss teurer

werden. Es darf sich nicht rechnen, Millionen Tonnen an Fleisch,

Obst, Gemüse und Salat von vornherein als Überschüsse zu produzieren

und damit eben auch das Klima völlig unnötig zu belasten. Natürlich

dürfen wir es nicht übertreiben und mit dem Beispiel der

sozialistischen Planwirtschaft auf leere Regale setzen. Doch die

ökologischen Folgen der Überproduktion sollten sich in der Ökonomie

wiederfinden: Bioabfälle haben als vermeidbare Kosten teurer zu

werden.

