Westfalen-Blatt: Kommentar zur Kaiserschnitt-Statistik

Wie ein Kind zur Welt kommt, ist in erster Linie

Sache der werdenden Mutter. Dabei spielen natürlich Risiken für die

gesunde Entwicklung des werdenden Kindes eine wichtige Rolle. Gerade

deshalb sollten nicht nur Statistiken verglichen, sondern Ursachen

erforscht werden. Aber zur Information gehören auch die Risiken einer

natürlichen Geburt für die Mutter – abhängig von der Größe des Babys

sowie von Alter und Gewicht der Schwangeren. Veränderungen hier sind

ein Grund für die weltweite Zunahme an Kaiserschnitten. Die

natürliche Geburt wird hoch geschätzt. Dabei hat die viel gescholtene

Apparatemedizin mit dafür gesorgt, dass nicht mehr wie vor 100 Jahren

jedes fünfte Kind im Säuglingsalter stirbt. Keine Frau darf wegen

Kaiserschnitts moralisch an den Pranger gestellt werden.

