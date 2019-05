Westfalen-Blatt: Lügde: Opfer mussten andere Kinder sexuell missbrauchen

Im Missbrauchsfall Lügde hat die

Ermittlungskommission ihre Akten samt Abschlussbericht an die

Staatsanwaltschaft Detmold übergeben. Darin wird dem

Hauptbeschuldigten Andreas V. aus Lügde nach

WESTFALEN-BLATT-Informationen der Missbrauch von 28 Opfern zur Last

gelegt. Sein Komplize Mario S. aus Steinheim soll 18 Opfer

missbraucht haben. Die Taten der beiden Männer reichten den

Ermittlungen zufolge bis zur Vergewaltigung kleiner Kinder. Aus der

Akte ergibt sich außerdem, dass missbrauchte Kinder auf dem

Campingplatz gezwungen worden sein sollen, an anderen Kindern

schwerste Sexualstraftaten vorzunehmen. Sie sollen dabei von Andreas

V. dirigiert worden sein, der die Taten aufgenommen haben soll.

Erste Missbrauchstaten an einem Mädchen soll der Hauptbeschuldigte

bereits in den 90er Jahren begangen haben, sie können aber wegen

Verjährung nicht mehr verfolgt werden. Auf Grundlage der

Ermittlungsakte wird die Staatsanwaltschaft Detmold voraussichtlich

in dieser Woche erste Anklagen erheben. Parallel ermittelt die EK

„Eichwald“ weiter.

